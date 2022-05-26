Ünlü yazardan sansür amaçlı kitap yakmalarına karşı, yanmayan kitap kampanyası - Son Dakika
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Ünlü yazardan sansür amaçlı kitap yakmalarına karşı, yanmayan kitap kampanyası

26.05.2022 16:14
Ünlü yazardan sansür amaçlı kitap yakmalarına karşı, yanmayan kitap kampanyası

Damızlık Kızın Öyküsü gibi ünlü romanların Kanadalı yazarı Margaret Atwood ve yayıncısı Penguin Random House ile dünya çapında sansür amaçlı gerçekleşen kitap yakılmasına karşı, 'yanmaz kitap' kampanyası başlattı.

Damızlık Kızın Öyküsü gibi ünlü romanların Kanadalı yazarı Margaret Atwood ve yayıncısı Penguin Random House ile dünya çapında sansür amaçlı gerçekleşen kitap yakılmasına karşı, 'yanmaz kitap' kampanyası başlattı. Atwood'un Damızlık Kızın Öyküsü kitabı ateşe dayanıklı materyalden bir kopya yapılarak müzayede de satışa çıktı. Kitap, 660 derece sıcaklığa dayanan alüminyum Cinefoils üzerine basıldı.

'Yanmaz kitap' kampanyası ile ilgili açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın her yerinde kitaplara meydan okunuyor, yasaklanıyor ve hatta yakılıyor. Bu yüzden, onlarca yıldır meydan okunan ve yasaklanan bir kitabın özel bir baskısını yarattık" denildi. Ateşe dayanıklı malzemeler kullanılarak basılan ve ciltlenen Margaret Atwood'un Damızlık Kızın Öyküsü'nün bu baskısı, tamamen ateşe dayanıklı şekilde yapıldı ve sansüre karşı güçlü bir sembol olarak tasarlandı.

1400 DERECEYE DAYANAN NİKEL TELLERLE ELDE DİKİLDİYanmaz Kitap, 7 Haziran tarihine kadar müzayede evi Sotheby's'de açık arttırmaya sunuldu ve tüm gelirinin ifade özgürlüğünü destekleyen çalışmalarına bağışlanacağı belirtildi. Yanmaz kitabın, hali hazırda 70 bin dolarlık teklif aldığı ifade edildi.Kitap, 660 derece sıcaklığa dayanacak şekilde siyah-beyaz kaplamalı alüminyum Cinefoils üzerine basıldı ve 1400 derece sıcaklığa dayanan nikel telle elde dikildi. Kitabın baş ve kuyruk bantları, 1530°C'ye kadar dayanan ve havacılık imalatında kullanılan paslanmaz çelikten dokundu. Kitabın baskısında kullanılan mürekkebi ise 1200 derece sıcaklığa dayanıklı olduğu belirtildi.

Ünlü yazardan sansür amaçlı kitap yakmalarına karşı, yanmayan kitap kampanyası
Ünlü yazardan sansür amaçlı kitap yakmalarına karşı, yanmayan kitap kampanyası
Ünlü yazardan sansür amaçlı kitap yakmalarına karşı, yanmayan kitap kampanyası
Ünlü yazardan sansür amaçlı kitap yakmalarına karşı, yanmayan kitap kampanyası
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Kaynak: DHA

Margaret Atwood, Damızlık, Kitap, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünlü yazardan sansür amaçlı kitap yakmalarına karşı, yanmayan kitap kampanyası - Son Dakika


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