Vicdan Gemisi Türkiye'ye Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Vicdan Gemisi Türkiye'ye Döndü

Vicdan Gemisi Türkiye\'ye Döndü

Malta açıklarında saldırıya uğrayan 'Conscience' gemisi mürettebatı Türkiye'ye geri döndü.

19.05.2025 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZZE'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıktıktan sonra Malta açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide bulunan 5 Türk mürettebat, Türkiye'ye döndü. Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, "Olayın üzerinden neredeyse 16 gün geçti ve 16 gün sonra ilk önce yolcularımızı sonra mürettebatımızı tahliye edebildik. Şu an için 'Vicdan Gemisi'nin durumu gerçekten ağır durumda, bu anlamda büyük bir hasar almış durumda" dedi.

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve Malta açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide bulunan 5 Türk mürettebat, bu akşam Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'na saat 22.40 sıralarında iniş yapan uçakta bulunan mürettebat, ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşadı.

'VİCDAN GEMİSİ BÜYÜK ORANDA HASAR ALDI'

Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, "Özgürlük filosu koalisyonu olarak, Malta açıklarında Malta'ya 14 gün mesafede İsrail'in hava araçlarıyla büyük bir saldırıya uğradık. Bu saldırı neticesinde Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu'na mensup 'Vicdan Gemisi' büyük oranda hasar aldı. Olayın üzerinden neredeyse 16 gün geçti ve 16 gün sonra ilk önce yolcularımızı sonra mürettebatımızı tahliye edebildik. Şu an için Vicdan Gemisi'nin durumu gerçekten ağır durumda, bu anlamda büyük bir hasar almış durumda. Bu süreçte hem Malta makamı hem Türkiye makamları hem İtalya makamları fazlaca yardımcı oldular ama burada özellikle şunu hatırlamak fayda var, Vicdan Gemisi işgal edilmiş Filistin topraklarına neredeyse 2 bin kilometre mesafede vuruldu. Şu anlama geliyor, İsrail terörü sadece Filistin için değil, Ortadoğu için değil Avrupa içinde bir problem haline geldi. Bizler dünyanın vicdanlı insanları olarak Filistin'de ateşkesin sağlanması ve insanı yardımların hızlı bür şekilde bölgeye giriş yapılması için bu konuda baskıcı olmaya devam edeceğiz. Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu adından aldığı kuvvetle neredeyse 16 yıldır Gazze'deki hukuksuz ablukanın kırılması için onlarca girişimde bulundu. İsrail özellikle, dünyanın vicdanlı insanların ve İslam dünyasının tepkisizliğinden dolayı katliamlarına her geçen gün devam ediyor. Her ne olursa olsun, bizler Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu olarak Gazze'nin bu hukuksuz ablukasını delmek için oraya insanı yardımlarınızı ulaştırmak için devamlı aksiyon içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Denizcilik, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, İsrail, Dünya, Malta, Gazze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Vicdan Gemisi Türkiye'ye Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı 3 şube kapatıldı Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı
Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu
Ali Koç’tan Fenerbahçe Derneği’ne baskın Dernek Başkanı’na sert tepki Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki
Ligue 1’de inanılmaz son 909’da ligin kaderi değişti Ligue 1'de inanılmaz son! 90+9'da ligin kaderi değişti
Eurovision 2025’i Avusturya kazandı Finale İsrail protestosu damga vurdu Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı Yemen'den İsrail'e füze saldırısı
Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsüne çarptı Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsüne çarptı
Dünya Miras Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri’nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi
Eurovision’da Azerbaycan’dan İsrail’e 12 tam puan Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan
Bass sesini deprem sanan vatandaşlar sokağa döküldü Bass sesini deprem sanan vatandaşlar sokağa döküldü

23:03
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
22:55
Mourinho’dan Galatasaray’a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
22:37
Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya bomba gönderme
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
21:44
Geceye damga vuran an Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme
20:56
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
12:05
19 Mayıs’ta 3 büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz olacak
19 Mayıs'ta 3 büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz olacak
12:00
Küçük Ressam Zeynep Reyyan Gören’den ilk sergi
Küçük Ressam Zeynep Reyyan Gören'den ilk sergi
11:56
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
11:04
Can pazarı kamerada Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
11:02
Bakan Işıkhan açıkladı 95 ilaç daha geri ödeme listesinde
Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde
10:45
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kezzapla saldırdı
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kezzapla saldırdı
10:33
Yangın faciasında kahreden rapor 78 kişinin ölüm nedenleri ortaya çıktı
Yangın faciasında kahreden rapor! 78 kişinin ölüm nedenleri ortaya çıktı
10:11
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı 200 yolcu pilotsuz kaldı
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı
09:46
Bakan Yerlikaya duyurdu Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 02:23:01. #7.13#
SON DAKİKA: Vicdan Gemisi Türkiye'ye Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.