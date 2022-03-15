Yaptırım uygulanan Abramoviç'in jeti İstanbul'a uğradı, yatı da İstanbul'a geliyor - Son Dakika

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus oligarklarının lüks jetleri ve yatlarını kaçırma çabaları da devam ediyor…

İngiltere'nin geçen hafta yaptırım listesine eklediği Rus milyarder Roman Abramoviç'in jeti dün İsrail'den Türkiye'ye geldi.

En son Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda görüntülenen Abramoviç'in jeti dün gece İstanbul'a iniş yaptı.

TEL AVIV'DE GÖRÜNTÜLENDİ

İngiliz haber ajansı Reuters'ın ele geçirdiği fotoğraflarda İngiliz Chelsea kulübünün sahibi Tel Aviv'de VIP salonda maskesi aşağıda bir şekilde otururken görülüyor. Reuters haber ajansı Abramoviç'in jetiyle İstanbul'a gelip gelmediğinin ise henüz bilinmediğini aktardı.

Konuyla ilgili bilgisi olan bir yetkili, Abramoviç'in Pazar gecesi Moskova'dan Ben Gurion Havalimanı'na uçtuğunu söyledi. Öte yandan uçağın geçen hafta da Türkiye'de olduğu kayıtlara geçti.

Sabah saatlerinde Reuters haber ajansı Abramoviç'in uçağının bu sabah erken saatlerde İstanbul'da Moskova'ya gittiğini de duyurdu.

Abramoviç'in havalimanında çekilen fotoğraflarını Reuters haber ajansı paylaştı.

PUTİN İLE ÇOK YAKIN

Son yıllarda Rus oligarkların uğrak noktası olan İngiltere'de geçen hafta ulaştırma bakanlığı bir açıklama yaparak Rus oligarklara ait helikopter ve jetlere el konulması için incelemelerin sürdüğünü aktarmıştı.

Putin ile yakın bir ilişkisi olmadığını her fırsatta dile getiren Abramoviç, İsrail ve Portekiz vatandaşlığına da sahip.

Abramoviç'in lüks yatı en son Karadağ açıklarında görüntülendi.

ABRAMOVİÇ'İN YATI DA İSTANBUL'A GİDİYOR

Reuters haber ajansı Abramoviç'in 600 milyon dolar değerindeki yatı Solaris'in de Karadağ'dan İstanbul'a doğru hareket ettiğini aktardı.

Dün gece Solaris'in rotası kaldırılırken en son "onay bekliyor" konumundaydı.