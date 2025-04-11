Yunanistan\'da demiryolu şirketi binasına yerleştirilen bomba infilak etti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da demiryolu şirketi Hellenic Train'in binasının yakınına yerleştirilen bomba infilak etti.

Yunanistan'da bomba paniği yaşandı. Başkent Atina'da ülkenin ana demiryolu şirketi Hellenic Train'in binasının yakınına yerleştirilen bomba infilak etti.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Atina'nın merkezindeki işlek Syngrou Caddesi'nde meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Atina polisi, Syngrou Caddesi'ni kordon altına alırken, bölge sakinlerini ve turistleri binadan uzaklaştırdı.

PATLAMADAN ÖNCE İHBAR EDİLMİŞ

Yerel medya, bir gazete ve haber sitesinin patlamadan kısa bir süre önce isimsiz bir telefon aldığını ve arayan kişinin demiryolu şirketi binasının dışına bir bomba yerleştirildiğini, yaklaşık 40 dakika içinde de patlayacağını söylediğini aktardı.