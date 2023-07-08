Zelenski ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e mesaj yolladı: Bir an barış arayışlarına geri dönmemiz lazım - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenski ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e mesaj yolladı: Bir an barış arayışlarına geri dönmemiz lazım

08.07.2023 08:55

Ukrayna liderini dün akşam İstanbul'da ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, "Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu huzurlarınızda bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Vahdettin Köşkü'nde yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı. Ukrayna'nın savaş halinde bulunduğu Rusya'ya da önemli mesajlar veren Erdoğan,"Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu huzurlarınızda bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞIN ÖNLENMESİ İÇİN ÇABA SARF ETTİK"

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Kıymetli dostumla son yüz yüze görüşmemizi geçen sene ağustos ayında Lviv'de gerçekleştirmiştik. Tabii biliyorsunuz kendisiyle birçok telefon görüşmesi de yaptık, yapıyoruz. Yaşananlara karşın Türkiye-Ukrayna dostluğu her bakımdan daha da güçlendi. 500'üncü gününe uyanacağımız savaşta Ukrayna halkı ülkesinin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunuyor. Çatışma tehlikesinin belirmeye başladığı andan itibaren savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik.

Zelenski ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e mesaj yolladı: Bir an önce barış arayışlarına geri dönmemiz lazım

"TAHIL KORİDORUNU HAYATA GEÇİRDİK"

Geçen sene mart ayında iki ülke müzakere heyetleri arasında son derece önemli bir görüşmeye İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Geçtiğimiz senenin temmuz ayında ise Birleşmiş Milletler'le yürüttüğümüz arabuluculuk girişimleri neticesinde İstanbul'da atılan imzalarla Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. Türk boğazlarından dünyaya açılan bir nefes borusu misali bir yılda 33 milyon tona yakın tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. İlgili tüm tarafların bu maksatla küresel sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum.

Zelenski ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e mesaj yolladı: Bir an önce barış arayışlarına geri dönmemiz lazım

"PUTİN ÖNÜMÜZDEKİ AY TÜRKİYE'YE GELECEK"

Özellikle esir mübadelesi konusunda şu anda Ukrayna tarafında Sayın Başkanı (Zelenskiy) dinledik. Rusya tarafıyla da görüşme halindeyiz. Onlarla da görüşüyoruz. Konuyu Sayın Putin'le görüştüm ve önümüzdeki ay Sayın Putin'in de aynı zamanda Türkiye ziyareti olacak. Tekrar bunu yüz yüze görüşme imkanımız olacak. Ama bu arada bazı telefon görüşmelerimiz olması halinde de Sayın Putin'le bu konuyu yine ele alacağız ki esir mübadelesi, bu takaslar konusu bizim gündemimizin de öncelikli konularındandır. Nitekim bu akşam Sayın Başkan'la da bu konuyu ayrıca görüştük. Takipçisiyiz, takip edeceğiz ve temenni ederiz ki kısa zamanda bundan da bir netice alalım.

YORUMLAR
500

Ukrayna, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e mesaj yolladı: Bir an barış arayışlarına geri dönmemiz lazım - Son Dakika


Son Dakika
08:49 Zelenski ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e mesaj yolladı: Bir an barış arayışlarına geri dönmemiz lazım
08:45 Zelenski ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e mesaj yolladı: Bir an önce barış arayışlarına geri dönmemiz lazım
08:13 Beril Pozam ve Erdem Kaynarca Ayrıldı
08:09 Beril Pozam ile Erdem Kaynarca'nın ilişkisi sona erdi
03:00 Korona izni ile dışarı çıkan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılanlar, cezaevine dönmeyecek
02:58 Korona izni ile dışarı çıkan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılanlar tekrar cezaevine dönmeyecek
00:56 Erdoğan ve Zelenski arasında Ukrayna'nın NATO üyeliği konuşuldu
00:52 Zelenski ile görüşen Erdoğan: Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor
00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'den ikili görüşme sonrası ortak açıklama
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'den ikili görüşme sonrası ortak açıklama: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresini 2 yıla çıkarma gayretindeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2023 08:59:38. #1.13#
SON DAKİKA: Zelenski ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e mesaj yolladı: Bir an barış arayışlarına geri dönmemiz lazım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement