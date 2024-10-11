Zelenskiy Avrupa'da Yardım Peşinde

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(ANKARA) – ABD başkanlık seçimine bir aydan kısa bir süre kalırken; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Avrupa başkentlerine bir dizi ziyarette bulundu. Diplomatik seyahati boyunca Londra, Paris, Roma ve Berlin'e giden Zelenskiy, Ukrayna'ya askeri ve mali yardım almak amacıyla Avrupalı liderlerle bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bu hafta Londra, Paris, Roma ve Berlin'i ziyaret ederek, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

Starmer ve Rutte ile Londra'da bir araya gelen Zelenskiy, "zafer planı" olarak isimlendirdiği planın detaylarının görüşüldüğünü ve savaşın adil bir şekilde sona ermesi için doğru koşulları yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

Londra'nın ardından Paris'i ziyaret eden Zelenskiy, Macron ile görüşmesinde, Rusya ile ateşkes şartlarını görüşüldüğüne dair basında çıkan haberleri yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı, toprak tavizleri içeren herhangi bir barış planının söz konusu olamayacağını ve barış için Moskova'nın öncelikle Ukrayna topraklarındaki tüm askerlerini çekmesinin şart olduğunu ifade etti. Zelenskiy daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada, Macron ile Fransa ve Ukrayna'nın ortak silah üretme olasılığını görüştüklerini söyledi.

Volodimir Zelenskiy, Roma'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de buluştu. Görüşmenin ardından Meloni, 10-11 Temmuz 2025'te Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olmak için bir sonraki "Kurtarma Konferansı"na ev sahipliği yapacağını açıkladı. Starmer ise toplantının Ukrayna zafer planının üzerinden geçmek ve daha detaylı konuşmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yavaşça ilerlediği ve Kursk operasyonun Kiev'in kaynaklarını hızla tükettiği bir tabloda Zelenskiy, Batılı liderlerden daha fazla finansal ve askeri destek istedi. Avrupa medyasında yer alan analizlere göre Ukrayna savaşın başlangıcından bu yana en zorlu döneme girerken yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin kazanma olasılığı Kiev'in kaygılarının artmasına ve Batılı müttefikleriyle diplomatik temasları artırmasına neden oldu. ABD ve AB'nin Ukrayna'ya yaptığı maddi destek savaşta belirleyici bir rol oynuyor.

ABD seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump Washington'un Kiev'e mali desteğini sıkça eleştirmiş, tekrar başkan seçilmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı 24 saatte çözebileceğini söylemişti. Trump'ın, Kiev'i toprak tavizlerini içeren bir barış planına zorlaması konuşulan senaryolar arasında.

Almanya merkezli Kiel Enstitüsü dün yaptığı açıklamada, Trump'ın 5 Kasım seçimlerini kazanması halinde Batı'nın Kiev'e yaptığı askeri ve mali yardımın 2025 yılında yaklaşık 29 milyar avroya (31 milyar dolar) düşebileceği uyarısında bulundu. Avrupa seyahatine devam eden Zelenskiy'nin bugün Papa Francis ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesi planlanıyor.