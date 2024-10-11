Zelenskiy Avrupa'da Yardım Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Zelenskiy Avrupa'da Yardım Peşinde

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa'da askeri ve mali destek için liderlerle görüştü.

11.10.2024 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) – ABD başkanlık seçimine bir aydan kısa bir süre kalırken; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Avrupa başkentlerine bir dizi ziyarette bulundu. Diplomatik seyahati boyunca Londra, Paris, Roma ve Berlin'e giden Zelenskiy, Ukrayna'ya askeri ve mali yardım almak amacıyla Avrupalı liderlerle bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bu hafta Londra, Paris, Roma ve Berlin'i ziyaret ederek, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

Starmer ve Rutte ile Londra'da bir araya gelen Zelenskiy, "zafer planı" olarak isimlendirdiği planın detaylarının görüşüldüğünü ve savaşın adil bir şekilde sona ermesi için doğru koşulları yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

Londra'nın ardından Paris'i ziyaret eden Zelenskiy, Macron ile görüşmesinde, Rusya ile ateşkes şartlarını görüşüldüğüne dair basında çıkan haberleri yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı, toprak tavizleri içeren herhangi bir barış planının söz konusu olamayacağını ve barış için Moskova'nın öncelikle Ukrayna topraklarındaki tüm askerlerini çekmesinin şart olduğunu ifade etti. Zelenskiy daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada, Macron ile Fransa ve Ukrayna'nın ortak silah üretme olasılığını görüştüklerini söyledi.

Volodimir Zelenskiy, Roma'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de buluştu. Görüşmenin ardından Meloni, 10-11 Temmuz 2025'te Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olmak için bir sonraki "Kurtarma Konferansı"na ev sahipliği yapacağını açıkladı. Starmer ise toplantının Ukrayna zafer planının üzerinden geçmek ve daha detaylı konuşmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yavaşça ilerlediği ve Kursk operasyonun Kiev'in kaynaklarını hızla tükettiği bir tabloda Zelenskiy, Batılı liderlerden daha fazla finansal ve askeri destek istedi. Avrupa medyasında yer alan analizlere göre Ukrayna savaşın başlangıcından bu yana en zorlu döneme girerken yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin kazanma olasılığı Kiev'in kaygılarının artmasına ve Batılı müttefikleriyle diplomatik temasları artırmasına neden oldu. ABD ve AB'nin Ukrayna'ya yaptığı maddi destek savaşta belirleyici bir rol oynuyor.

ABD seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump Washington'un Kiev'e mali desteğini sıkça eleştirmiş, tekrar başkan seçilmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı 24 saatte çözebileceğini söylemişti. Trump'ın, Kiev'i toprak tavizlerini içeren bir barış planına zorlaması konuşulan senaryolar arasında.

Almanya merkezli Kiel Enstitüsü dün yaptığı açıklamada, Trump'ın 5 Kasım seçimlerini kazanması halinde Batı'nın Kiev'e yaptığı askeri ve mali yardımın 2025 yılında yaklaşık 29 milyar avroya (31 milyar dolar) düşebileceği uyarısında bulundu. Avrupa seyahatine devam eden Zelenskiy'nin bugün Papa Francis ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Berlin, Londra, Paris, Roma, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy Avrupa'da Yardım Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
20:36 Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
19:29 Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı
19:17 Kolaya dev zam geliyor Kolaya dev zam geliyor
19:02 Fatih Terim’den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi Fatih Terim'den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi
19:00 Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 14:21:24. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy Avrupa'da Yardım Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.