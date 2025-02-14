Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Savaşın bitmesi için şartını açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Savaşın bitmesi için şartını açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD ve Avrupa ile ortak bir plan oluşturulduktan sonra Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya geleceğini söyledi. Zelenskiy, "Sonra Putin'le oturup savaşı durduracağız. Ben ancak bu şartla görüşmeye hazırım, başka hiçbir uzlaşma şartıyla görüşmeye hazır değilim." dedi. Öte yandan Ukrayna lideri önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek.

14.02.2025 21:35
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme amacıyla ABD ve Avrupa ile ortak bir plan oluşturulduktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini açıkladı.

ZELENSKİY: MÜZAKERELERLE İLGİLİ PUTİN'E GÜVENMİYORUM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, katıldığı 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında düzenlenen güvenlik konulu panelde yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde olası müzakereler hakkında konuştu. Müzakereler konusunda Putin'e güvenmediğini kaydeden Zelenskiy, bu tür görüşmelerin olması durumunda Ukrayna'nın Batılı müttefikler ile ortak bir çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.

"ABD VE AVRUPA İLE ORTAK ÇÖZÜM PLANI" ŞARTI

Zelenskiy, Rusya ile daha önce de esir takası konusunda görüştüklerini ancak Rusya'nın sözünden caydığını savundu. ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştüğünü hatırlatan Zelenskiy, Trump'ın kendisiyle "istediği zaman arayabilmesi için" cep telefonu numarasını paylaştığını aktardı. Savaşın bitmesi için öncelikle ABD ve Avrupa ile ortak bir çözüm planı üzerinde çalışmaları gerektiğine dikkatini çeken Zelenskiy, ancak bundan sonra Putin ile masaya oturacağını kaydetti.

"PUTİN'LE OTURUP SAVAŞI DURDURACAĞIZ"

Rusya tarafından sadece Putin ile görüşeceğini ifade eden Zelenskiy, "Sonra Putin'le oturup savaşı durduracağız. Ben ancak bu şartla görüşmeye hazırım, başka hiçbir uzlaşma şartıyla görüşmeye hazır değilim." dedi. Zelenskiy, savaşı bitirme sürecinde arabuluculuktan çok ABD'nin Ukrayna'nın yanında yer almasına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Henüz bir barış planı üzerinde konuşmadıkları için bu planın Münih'te imzalanmayacağını kaydeden Zelenskiy, önce konuyla ilgili Trump'la çalışmaları gerektiğini belirtti. Ukrayna'daki maden zenginlikleri hakkında işbirliği yapmak amacıyla ABD ile başlatılan görüşmelere değinen Zelenskiy, hedeflerinin, söz konusu maden kaynaklarını Rusya ve onunla işbirliği yapanlardan korumak olduğunu kaydetti.

Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'ne insansız hava aracının (İHA) isabet etmesini değerlendiren Zelenskiy, Rusya'nın santrale saldırı düzenlediğini ve bu saldırıyla MSC 2025'e bir mesaj iletmek istediğini savundu.

ZELENSKİY, TÜRKİYE'YE GELECEK

Öte yandan gelecek günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceğini söyleyen Zelenskiy, burada Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki esir takası konusu ile insanı yardım programları hakkında görüşmeler yapacağını belirtti. Zelenskiy, BAE'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan'a gideceğini dile getirerek daha sonra da resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ifade etti. Zelenskiy, ziyaretleri sırasında ABD veya Rusya temsilcileriyle herhangi bir görüşme planlamadığını kaydetti.

Zelenskiy Türkiye\'ye geliyor! Savaşın bitmesi için şartını açıkladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Savaşın bitmesi için şartını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali null:
    GEL SENDE GEL REİSE GEL 5 3 Yanıtla
  • abdulah tan:
    komedyene ülke teslim edersen olacağı bu 3 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    bizene kardeşim gelme 0 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    ABD ve Avrupa'nın gazına gelip Rusya ile savaşa girdi ortada ne ülke kaldı ne başka bir şey. Yakın zamanda aynısını Yunanistan'a yapacaklar gaza getirip savaştıracaklar 0 0 Yanıtla
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