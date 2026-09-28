348 okula ulaşan kitap seferberliğiyle binlerce çocuğa umut oldu

Kütahya'da kitap, kırtasiye ve çeşitli eğitim materyallerini ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmak amacıyla sürdürülen sosyal sorumluluk çalışması kapsamında 348'inci okula ulaşıldı.

"Bir gönül eli, bir gönül eri" anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Zeki Aktürk, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni bir kitap ve eğitim materyali seferberliği başlattı.

Çalışmanın ilk durağı, Aktürk'ün kızı Büşra Karasu'nun öğretmen olarak görev yaptığı Ankara Etimesgut Safa Okulları oldu. Öğretmen ve öğrencilerin büyük özveriyle topladığı kitaplar, başka okullardaki öğrencilerin de faydalanması amacıyla Aktürk'e teslim edildi. Toplanan kitaplar daha sonra ihtiyaç sahibi okullara ulaştırıldı. Çalışma kapsamında Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesindeki Fatih İlkokulu, Fatih Ortaokulu, Döğer İlkokulu ve Yunus Emre İlkokulunda öğrencilere kitapların yanı sıra zeka oyunları ve futbol topları da hediye edildi. Döğer Fatih Ortaokulu Müdürü Tahir Yılmaz'ın refakatinde gerçekleştirilen dağıtımlarda okul yöneticileri de çalışmaya destek verdi. Aktürk, Fatih İlkokulu Müdür Yardımcısı Fatma Ebren, Fatih Ortaokulu Müdürü Tahir Yılmaz, Döğer İlkokulu Müdürü Rahime Kaya ve Yunus Emre İlkokulu Müdürü Yücel Yaşar'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Çalışma kapsamında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Mahmut Fehime Güleç Ortaokuluna da kitap gönderildi. Kütahyalı Zeki Aktürk, yürüttükleri çalışmanın amacının özellikle kitap ve eğitim materyallerine erişimi sınırlı olan çocuklara ulaşmak olduğunu belirterek, "Bir kitap sadece okunmaz. Bir çocuğun hayaline, geleceğine, hayatına dokunur" ifadelerini kullandı.

Aktürk, ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımlarının da sürdüğünü belirterek, kendilerine kitap ve materyal desteğinde bulunan bağışçılara, hayırseverlere ve çalışmanın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayan basın mensuplarına teşekkür etti. Aktürk, 348'inci okula ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, yeni eğitim döneminde de çocuklara ulaşmaya ve eğitimlerine katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.