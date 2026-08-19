Arsuz'da Eğitim Yatırımları Devam Ediyor - Son Dakika
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Arsuz'da Eğitim Yatırımları Devam Ediyor

Arsuz\'da Eğitim Yatırımları Devam Ediyor
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Kaymakam Eroğlu, Arsuz'da yapımı süren 24 derslikli okulları inceledi ve 88 derslik kapasiteyi vurguladı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Kaymakam Fatih Eroğlu, Özbekistan Mahallesi TOKİ Konutları alanında yapımı devam eden 24 derslikli ilkokul, ortaokul ve lise inşaatlarını yerinde inceledi.

İncelemeler sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz ve firma yetkililerinden okulların fiziki durumu, yapım aşamaları ve inşaatların tamamlanma süreci hakkında bilgi alan Kaymakam Eroğlu, çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özbekistan Mahallesi'nde 3 bin 100 konutun bulunduğunu belirten Eroğlu, bölgede yaşayan vatandaşların eğitim ihtiyacına cevap verecek yatırımların sürdüğünü ifade etti.

Bu yıl TOKİ bölgesinde hizmete açılan 16 derslikli Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokulunun ardından yapımı devam eden toplam 72 derslikli üç eğitim kurumunun da tamamlanmasıyla bölgedeki eğitim kapasitesinin 88 dersliğe ulaşacağı bildirildi.

Söz konusu yatırımların Arsuz'un eğitim altyapısının güçlendirilmesine ve eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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