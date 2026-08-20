Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi

Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi
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Burhaniye'de müftülük personeline bağımlılık farkındalığı için seminer yapıldı, 70 kişi katıldı.

Burhaniye ilçesinde, Müftülük personeline bağımlılıkla mücadele farkındalık semineri düzenlendi. Psikolog Alev Topçu'nun konuşmacı olarak katıldığı seminere 70 kişi katıldı.

Burhaniye'de İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik bağımlılıkla mücadele farkındalık semineri düzenlendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, Psikolog Alev Topçu tarafından bağımlılık türleri, korunma yolları ve mücadele yöntemleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Seminer, personelin sorularının yanıtlanması ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. Seminere izleyen müftü Mehmet Tüfekçioğlu, Psikolog Alev Topçu ve seminere katılan din görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Müftülük, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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