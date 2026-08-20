Kuytul'dan çocuk sesine tepki: Vebali sizin boynunuza - Son Dakika
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Kuytul'dan çocuk sesine tepki: Vebali sizin boynunuza

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Adana merkezli 'Kuytulcular' operasyonunda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un, geçen yıl Kadir Gecesi'nde bir sohbette çocuk seslerine tahammül edemeyip cemaati azarladığı video ortaya çıktı; sosyal medyada tepki topladı.

Adana'da düzenlenen 'Kuytulcular' operasyonunda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un bir sohbet sırasında çocuklar yüzünden cemaati azarladığı anlar tepki çekti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmaya istinaden Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmaya dün sabah 6 ilde toplam 49 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüt üyeliği", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kuytul çifti de gözaltına alındı.

Çocuk sesine tahammül edemiyor

Kamuoyunda sohbet videolarıyla tanınan Alparslan Kuytul'un geçtiğimiz yıl Kadir Gecesi'ndeki bir videosu da ortaya çıktı. Kuytul'un, konuşma yaparken yükselen çocuk seslerine tahammül edemediği ve cemaati azarladığı anlar videoda yer aldı. Kuytul'un cemaate yönelik, "Çocukları arka taraflara koymalısınız, ses yaptıklarını görüyorsunuz, seslenmiyorsunuz, seyrediyorsunuz. Bu çocukların vebali sizin boynunuza beni böyle konuşmak zorunda bıraktığınız için" demesi pes dedirtti.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise tepki çekti.

Kaynak: İHA

Alparslan Kuytul, 3. Sayfa, Çocuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuytul'dan çocuk sesine tepki: Vebali sizin boynunuza - Son Dakika

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