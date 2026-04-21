Ayvalık\'ta yangınlara karşı tatbikat

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından il genelinde yürütülen personel yangın tatbikatları, ilçelerde yoğun ilgiyle karşılandı.

Muhtemel yangınlara karşı hazırlıklı olmayı amaçlayan eğitim programları kapsamında, kamu kurumlarında görev yapan personelin bilinçlendirilmesine yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Tatbikatlarda, elektrik, doğalgaz, yağ ve benzin kaynaklı yangınlara müdahale yöntemleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. İtfaiye yetkilileri tarafından oluşturulan sembolik yangın alanlarında, farklı yangın türlerine karşı doğru söndürme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Bu kapsamda Ayvalık Belediyesi çalışanlarına da yangın tatbikatı yaptırıldı. Personelin aktif katılım sağladığı eğitimlerde, yangın anında doğru müdahale yöntemleri birebir uygulanarak muhtemel risklere karşı farkındalık artırıldı. - BALIKESİR