Bayburt Aydıntepe'de Tarım Müdürlüğü anaokulu öğrencilerine sıfır atık eğitimi verdi - Son Dakika
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Bayburt Aydıntepe'de Tarım Müdürlüğü anaokulu öğrencilerine sıfır atık eğitimi verdi

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Bayburt Aydıntepe\'de Tarım Müdürlüğü anaokulu öğrencilerine sıfır atık eğitimi verdi
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde anaokulu öğrencilerine sıfır atık ve çevre bilinci eğitimi düzenlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin verdiği eğitimde geri dönüşüm ve atık ayrıştırma etkinliklerle anlatıldı; çocukların çevreye duyarlı alışkanlıklar kazanması sağlandı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik sıfır atık ve çevre bilinci eğitimi düzenlendi.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından verilen eğitimde çocuklara geri dönüşümün önemi ve çevrenin korunması konusunda bilgi aktarıldı.

Öğrencilere atıkların nasıl azaltılacağı, geri dönüştürülebilir malzemelerin ne şekilde ayrıştırılacağı anlatıldı. Yaş gruplarına uygun etkinliklerle çocukların çevre konusundaki bilgilerini pekiştirmelerine katkı sunuldu.

Doğal kaynakların tasarruflu kullanılmasının önemine dikkat çekilen eğitimde, günlük yaşamda uygulanabilecek çevre dostu davranışlara örnekler verildi. Eğitimle çocukların küçük yaşlardan itibaren çevreye karşı duyarlı alışkanlıklar kazanmaları sağlandı.

Kaynak: İHA
AydıntepeBayburtGüncelEğitimTarımSon Dakika

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