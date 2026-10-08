Bayburt'ta Cengiz Dağcı'nın eserleri üçüncü okul panelinde değerlendirildi - Son Dakika
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Bayburt'ta Cengiz Dağcı'nın eserleri üçüncü okul panelinde değerlendirildi

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Bayburt\'ta Cengiz Dağcı\'nın eserleri üçüncü okul panelinde değerlendirildi
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Cengiz Dağcı'nın edebi kişiliği ve eserleri, Anadolu Mektebi kapsamında Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan üçüncü okul panelinde ele alındı. Panelde öğrenciler, Dağcı'nın sürgün, vatan hasreti, kimlik, aidiyet, savaş ve esaret temalı eserlerini değerlendirdi.

Anadolu Mektebi kapsamında Cengiz Dağcı'nın hayatı ve eserlerinin ele alındığı okul panellerinin üçüncüsü, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında daha önce Fen Lisesi ve Milli İrade Anadolu Lisesinde düzenlenen panellerin devamı niteliğindeki programda, Cengiz Dağcı'nın edebi kişiliği ve eserleri farklı yönleriyle ele alındı.

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen panelin başkanlığını Muhammet Cemal Bilgin yaptı. Mustafa Yunak, 'Sürgün ve Vatan Hasreti: Kırım'dan Türkiye'ye Cengiz Dağcı'nın Yolculuğu', İhsan Karakolcu, 'Kimlik ve Aidiyet: Dağcı Romanlarında Türk Dünyası Perspektifi', Yunus Emre Bayram, 'Savaş, Esaret ve İnsan Psikolojisi: Cengiz Dağcı'nın İnsan Merkezli Roman Dünyası' başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

Sami Yusuf Keleş ise 'Dil, Hafıza ve Edebiyat: Cengiz Dağcı'nın Türkiye Türkçesiyle Kırım'ı Yaşatması' sunumuyla Dağcı'nın eserlerinde dil, hafıza ve edebiyat konularını ele aldı.

Panelde Cengiz Dağcı'nın sürgün ve vatan hasreti, kimlik ve aidiyet, savaş ve esaret, insan psikolojisi ile Türk dünyasına ilişkin eserleri öğrencilerle birlikte değerlendirildi. Programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
Cengiz DağcıKültür SanatEdebiyatBayburtKültürEğitimSon Dakika

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