BŞEÜ İklim Dostu Mera Yönetimi Projesi
05.04.2026 13:50
BŞEÜ, İspanya'da iklim değişikliğine karşı mera yönetimi için önemli bir proje toplantısı yaptı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), meraların iklim değişikliğine karşı korunmasına yönelik önemli bir adım attı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen 'Erasmus+ Programı' kapsamında yer alan "Climate-Smart Steps in Grassland Management and Improvement" başlıklı projenin ikinci ulusötesi toplantısı İspanya'nın Merida kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya, farklı ülkelerden projeye katkı sunan uluslararası ortak kurum temsilcileri katıldı. Proje yürütücülüğünü üniversite öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hanife Mut'un üstlendiği çalışma kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, proje süresince elde edilen çıktılar değerlendirilirken, ortak kurumların yaygınlaştırma faaliyetleri ele alındı ve projenin ilerleyen süreçlerine ilişkin yol haritası belirlendi. Ayrıca sürdürülebilir mera yönetimi ve iklim dostu tarım uygulamalarına yönelik geliştirilen yenilikçi yaklaşımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Program çerçevesinde gerçekleştirilen teknik ziyaretlerde, Extremadura Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (CICYTEX) bünyesinde faaliyet gösteren "Finca La Orden-Valdesequera" enstitüsü ziyaret edildi. Yaklaşık 7 bin dekarlık yarı doğal mera alanına sahip araştırma sahasında, bitki genetik kaynaklarının korunduğu gen bankası, mera alanları ve hayvancılık işletmeleri yerinde incelendi. İncelemelerde, modern hayvancılık uygulamaları ile mera yönetimi stratejileri hakkında bilgi edinildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Üniversitemizin koordinatörlüğünde yürütülen bu proje ile uluslararası alanda önemli bir iş birliği ağı oluşturuyoruz. Elde edilen bilimsel çıktılar ve saha deneyimleri, hem ülkemiz hem de küresel ölçekte sürdürülebilir mera yönetimine katkı sunacaktır. Bu tür projelerle bilimsel üretimimizi artırmaya ve uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Advertisement
