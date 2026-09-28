BUÜ, EMDM'de ilk kez iki projeyle Avrupa Komisyonu'ndan destek aldı - Son Dakika
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BUÜ, EMDM'de ilk kez iki projeyle Avrupa Komisyonu'ndan destek aldı

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BUÜ, EMDM\'de ilk kez iki projeyle Avrupa Komisyonu\'ndan destek aldı
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BUÜ'nün TwinLead ve E-Resilience projeleri, Erasmus Mundus Design Measures kapsamında 2026 çağrı yılında Avrupa Komisyonu'ndan destek aldı. Bu, BUÜ'nün EMDM alanındaki ilk kabulü; projeler Erasmus Mundus Joint Master başvuruları için altyapıyı güçlendirecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Avrupa Birliği yükseköğretim alanının önemli programlarından biri olan Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) kapsamında önemli bir başarıya imza attı. BUÜ'nün yer aldığı TwinLead ve E-Resilience başlıklı iki proje, 2026 çağrı yılı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Gelecekte hayata geçirilmesi planlanan uluslararası ortak yüksek lisans programlarının akademik, idari ve kurumsal altyapısının hazırlanmasını amaçlayan projelerde; ortak müfredat ve diploma yapılarının geliştirilmesi, öğrenci hareketliliğinin planlanması, kalite güvencesi, tanınma ve akreditasyon süreçlerinin oluşturulması ile sürdürülebilir yönetişim modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Hazırlanan altyapı, ilerleyen dönemlerde Erasmus Mundus Joint Master programlarına yapılacak başvurular açısından da önemli bir temel oluşturuyor. Doğrudan Avrupa Komisyonu'na yapılan başvurular sonucunda kabul edilen projeler, BUÜ'nün Erasmus Mundus Design Measures kapsamında desteklenen ilk projeleri olma özelliğini taşıyor.

TwinLead ile ikiz dönüşüm ve etik liderlik bir araya geliyor

TwinLead projesi, BUÜ İnegöl İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Müdürü Prof. Dr. Melih Engin koordinatörlüğünde yürütülüyor. Proje; yapay zeka, veri analitiği ve siber güvenlik gibi ileri teknolojileri katılımcı yönetişim, etik, insani değerler ve ikiz dönüşüm yaklaşımlarıyla bütünleştiren uluslararası bir yüksek lisans programının tasarlanmasını amaçlıyor. Geliştirilecek programla, dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine liderlik edebilecek, teknolojik yetkinliklerini etik ve sürdürülebilir yönetişim anlayışıyla bir araya getirebilen yeni nesil profesyonellerin yetiştirilmesine yönelik güçlü bir akademik altyapı oluşturulması hedefleniyor.

E-Resilience ile dijital dünyanın yeni risklerine eğitim odaklı yaklaşım

Desteklenmeye hak kazanan bir diğer proje olan E-Resilience, BUÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şehnaz Baltacı koordinatörlüğünde gerçekleştiriliyor. Proje, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan Erasmus Mundus ortak yüksek lisans programının akademik, kurumsal ve stratejik temellerini oluşturmayı hedefliyor. E-Resilience; dijital riskler, dezenformasyon, algoritmik yönlendirme, yapay zeka destekli manipülasyon, siber zorbalık, veri güvenliği ve toplumsal kutuplaşma gibi güncel sorunlara eğitim alanından bütüncül bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlıyor.

Uluslararasılaşma kapasitesine önemli katkı

Her iki proje de Avrupa Birliği'nin dijital dönüşüm, kapsayıcılık, demokratik yaşama katılım, etik liderlik, sürdürülebilirlik ve yükseköğretimde uluslararasılaşma öncelikleriyle örtüşüyor. Projelerin Erasmus+ ve uluslararasılaşma süreçleriyle kurumsal düzeyde koordinasyonu, BUÜ Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Recep Yücedoğru'nun katkılarıyla yürütülüyor.

"Kurumsal kapasitemiz güçleniyor"

Projeleri kabul edilen akademisyenleri ağırlayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TwinLead ve E-Resilience projelerinin desteklenmesiyle birlikte uluslararası ortak yüksek lisans programları geliştirme, ortak diploma modelleri oluşturma ve Avrupa'daki akademik iş birliklerini derinleştirme yönünde önemli adımlar attıklarını vurguladı. Projeler kapsamında edinilecek deneyim ve oluşturulacak uluslararası ortaklıkların, gelecekte gerçekleştirilecek Erasmus Mundus Joint Master başvurularına yönelik kurumsal kapasiteyi de güçlendireceğini ifade eden Rektör Yılmaz; "Üniversitemizin Erasmus Mundus Design Measures alanındaki ilk kabulü olma özelliğini taşıyan TwinLead ve E-Resilience projeleri, Üniversitemizin Avrupa yükseköğretim alanındaki görünürlüğünün artırılması ve sürdürülebilir uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir kazanımdır" şeklinde konuştu.

Yılmaz, akademisyenleri tebrik ederek, başarılarının devamı temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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