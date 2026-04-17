Cizre\'de Akıl Oyunları Turnuvası Finali

17.04.2026 13:35
Cizre'de düzenlenen turnuvada genç zihinler yarıştı, dereceye girenlere ödüller verildi.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası ilçe finali, genç zihinlerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Öğrencilerin stratejik hamleleriyle renklenen turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Cizre Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda gerçekleştirilen turnuva, öğrencilerin stratejik düşünme, problem çözme ve analitik becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlendi. Kültürel mirasla modern zeka oyunlarını bir araya getiren etkinlikte öğrenciler, dereceye girebilmek için masalarda ter döktü. Turnuvanın final törenine katılan Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Bu tür organizasyonların gençlerin bilişsel gelişiminde kritik rol oynadığını vurgulayan İke, "Bu oyunlar sayesinde evlatlarımız sadece vakit geçirmiyor, aynı zamanda stratejik düşünme ve odaklanma becerileri kazanıyorlar. Bu süreç, gençlerimize planlı hareket etme ve karşılaştıkları sorunlara sistematik bir bakış açısıyla yaklaşma alışkanlığı kazandırıyor" dedi.

Öğrencilerin turnuva boyunca sergilediği kararlılığın umut verici olduğunu belirten Müdür İke, "Öğrencilerimizin gözlerindeki pırıltı ve hamlelerindeki o kararlılık, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimizin en büyük kanıtıdır. Üreten, düşünen ve strateji geliştiren bir nesil yetişiyor" ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Şahan İke, ilçe finalinde başarı göstererek il finallerine katılmaya hak kazanan öğrencilere başarılar diledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 14:44:32. #7.13#
