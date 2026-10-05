DPÜ Hisarcık MYO'ya yerleşen öğrencilere OBS ve staj bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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DPÜ Hisarcık MYO'ya yerleşen öğrencilere OBS ve staj bilgilendirmesi yapıldı

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DPÜ Hisarcık MYO\'ya yerleşen öğrencilere OBS ve staj bilgilendirmesi yapıldı
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DPÜ Hisarcık MYO'ya 2026 YKS ile yerleşen öğrencilere program danışmanlarınca oryantasyon eğitimi verildi. Eğitimlerde OBS, staj, DGS ve Erasmus gibi konular anlatılarak öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlaması hedeflendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokuluna (MYO) 2026 YKS kapsamında yerleşen öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimleri düzenlendi.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu bünyesindeki programlarda, program danışmanları tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde yeni öğrencilerin üniversite yaşamına ve akademik süreçlere daha kolay uyum sağlamaları amacıyla kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Oryantasyon programında öğrencilere Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) kullanımı, akademik takvimin takibi, ders içeriklerine erişim, sınıf geçme ve mezuniyet şartları hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca staj ve İşletmede Mesleki Eğitim (İME) uygulamaları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), öğrenci disiplin işlemleri, öğrenci toplulukları, çift anadal ve Erasmus öğrenci değişim programları da anlatıldı.

Öğrencilerin öğrenim gördükleri programların istihdam ve çalışma alanları konusunda da bilgilendirildiği eğitimlerde, KADES uygulaması ile kredi ve burs imkanlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Meslek Yüksekokulu tarafından yayımlanan duyuruların düzenli olarak takip edilmesinin önemine de dikkat çekildi.

Gerçekleştirilen oryantasyon eğitimleriyle öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarında ihtiyaç duyabilecekleri temel bilgilere ulaşmaları ve üniversite hayatına daha bilinçli bir başlangıç yapmaları hedeflendi.

Kaynak: İHA
HisarcıkEğitimDgsYKSSon Dakika

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