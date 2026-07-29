Eğitimde Hazırlıklar Devam Ediyor

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulu ile Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesinde incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan'a ziyaretlerde Şube Müdürleri Büşra Çağlar ve Atilla Aslan eşlik etti. Okulların fiziki durumu, bakım ve onarım çalışmaları, eğitim ortamlarının hazır hale getirilmesi, pansiyon bölümleri, sınıflar, sosyal alanlar ve çevre düzenlemelerini yerinde inceleyen Çakan, okul yöneticilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sınıfları gezen, okulun ihtiyaçlarını değerlendiren Çakan, eğitim öğretim yılının sorunsuz başlaması amacıyla yürütülen hazırlıkların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının önemine işaret etti. İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Çakan, yeni eğitim öğretim yılına güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve nitelikli ortamlarda eğitim almasının öncelikleri arasında yer aldığını belirten Çakan, "Her çocuğumuzun okula ilk adımını attığı andan itibaren huzurlu, güvenli ve eğitim için hazır bir ortamla karşılaşmasını istiyoruz. Bunun için ilimiz genelindeki tüm okullarımızı tek tek değerlendiriyor, eksiklikleri yerinde tespit ediyor ve çözüm sürecini yakından takip ediyoruz. Eğitim öğretim yılı başlamadan önce hiçbir ayrıntının gözden kaçmaması için büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Okullarımızın fiziki şartlarını güçlendirmek, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve öğretmenlerimizin görevlerini en iyi şartlarda yerine getirebilmesini sağlamak temel hedefimizdir. Eğitim, planlı çalışma ve güçlü iş birliğiyle başarıya ulaşır. Bu anlayışla tüm ekip arkadaşlarımızla sahadayız. Çocuklarımızın geleceği için gereken her çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Eğitim ailemizin her ferdinin emeğiyle 2026-2027 eğitim öğretim yılına en hazır şekilde gireceğimize inanıyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Çakan, okul yöneticileriyle yapılan değerlendirme toplantısında hazırlık sürecinin koordinasyon içinde yürütülmesini istedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinin eğitim öğretim yılı başlayıncaya kadar il genelindeki okullarda inceleme ve koordinasyon çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.