Elazığ’da İş Sağlığı Eğitimi

Elazığ'da iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık artırmaya yönelik önemli eğitim gerçekleştirildi.
Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik olarak, İş Sağlığı Hekimi Dr. Servet Süt tarafından bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitimde, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında dikkat edilmesi gereken temel hususlar ele alındı.
Eğitimde; çalışma ortamında karşılaşılabilecek riskler, bu risklere karşı alınması gereken önlemler ve sağlıklı bir iş ortamının sürdürülebilirliği konuları üzerinde duruldu. - ELAZIĞ
