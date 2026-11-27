Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Topraktan Bilime, Bilimden Geleceğe" Bilim Şenliği'nde görev alan öğretim elemanları ve öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, şenlikte görev alan akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelmek üzere Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Özden, şenlikte atölye liderliği yapan Emet MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan, Öğr. Gör. Hasan Duran ve Öğr. Gör. İbrahim Halil Saraç'a plaket ve teşekkür belgelerini sundu. Şenliğin gerçekleştirilmesine destek veren yüksekokul öğrencilerine de teşekkür belgeleri takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, bilgi ve deneyimleriyle bilim şenliğine katkı sunan öğretim elemanlarına ve atölyelerde görev alarak emek veren öğrencilere teşekkür etti.