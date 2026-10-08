Gölcük Belediyesi, yıkım kararı verilen okula 4 derslikli prefabrik yapı kurdu

Gölcük'te yıkım kararı verilen Yazlık İlkokulu'nun öğrencilerinin eğitimlerinin aksamaması amacıyla okul bahçesine 4 sınıflı prefabrik yapı yerleştirildi.

Kocaeli Valiliğince yapılan değerlendirmeler sonucunda mevcut binasının yıkılmasına karar verilen Yazlık İlkokulu'nun yeni hizmet binasının yapımına başlanırken, öğrencilerin eğitim sürecinin devamlılığını sağlamak amacıyla Gölcük Belediyesi tarafından çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda İhsaniye Yazlık Ics- Opel Uluslararası Dostluk Ortaokulu bahçesine 4 derslikli prefabrik yapı kuruldu. Öğrencilerin eğitimlerini güvenli ve uygun ortamda sürdürebilmesi amacıyla hazırlanan yapının, Yazlık İlkokulu'nun yeni hizmet binasının tamamlanmasının ardından anaokulu olarak kullanılması planlanıyor.

Başkan Sezer öğrencilerle bir araya geldi

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yeni eğitim alanını ziyaret ederek sınıfları inceledi ve öğrencilerle bir araya geldi. Sezer, öğrencilerin eğitim sürecinin kesintiye uğramaması için gerçekleştirilen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Öğrenciler de ziyarette Sezer'e teşekkür etti.