Karabük Üniversitesi (KBÜ) Genç İletişimciler Kulübü’nün Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) desteğiyle yürüttüğü "Karabük Hava Pusulası" projesi çerçevesinde "İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri" başlıklı seminer ve çalıştay düzenlendi.

Karabük Üniversitesinde ÜNİDES desteğiyle sürdürülen "Karabük Hava Pusulası" projesi kapsamında gerçekleştirilen seminerde, iklim değişikliğinin çevresel etkileri ile hava kalitesi ölçüm sonuçları masaya yatırıldı.

Program, Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda akademisyenler, kulüp üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Seminerde söz alan KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Can, iklim değişikliğinin küresel ve yerel çevresel etkilerine, sera gazlarına ve hava kalitesi parametrelerine ilişkin bilgi verdi.

Proje çerçevesinde 4 taşınabilir cihazla Karabük Merkez Öğlebeli mevkisi, Yenice Ihlamur Teras ve KBÜ Demir Çelik Kampüsü'nde gerçekleştirilen karşılaştırmalı ölçümlerin sonuçları da paylaşıldı. Sanayi bölgesi, ormanlık alan ve üniversite yerleşkesinden elde edilen verilerin sadeleştirilip QR kodlu dijital rehbere aktarıldığı belirtildi.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından Doç. Dr. Ali Can'a teşekkür belgesi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı.