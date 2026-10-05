Malazgirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda başarı belgeleri verildi - Son Dakika
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Malazgirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda başarı belgeleri verildi

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Malazgirt\'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası\'nda başarı belgeleri verildi
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Muş Malazgirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Kaymakam Kahraman, din görevlilerinin vatandaşlarla yakından ilgilenmesi ve gençlere yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini belirtti, başarı belgeleri takdim edildi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Malazgirt Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Müftüsü Mehmet Hakkı Ayan ve din görevlileri katıldı. Kaymakam Kahraman ise din görevlilerinin vatandaşlarla daha yakından ilgilenmesi ve görevlerini daha özverili şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Kahraman, özellikle gençlere yönelik çalışmaların artırılmasının önemine dikkat çekti.

Programda konuşan Müftü Ayan, camilerin toplumdaki önemine dikkat çekerek din görevlilerinin vatandaşlara yönelik hizmetlerinin önemini vurguladı.

Programın sonunda görevlerini özverili şekilde sürdüren din görevlilerine başarı belgeleri, Kaymakam Kahraman tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA
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