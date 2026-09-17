Mardin’de İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika
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Mardin’de İlköğretim Haftası kutlandı

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Mardin’de İlköğretim Haftası kutlandı
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Mardin’de İlköğretim Haftası düzenlenen programla kutlandı.

Mardin'de İlköğretim Haftası düzenlenen programla kutlandı.

Artuklu Şehit Vedat Kaya İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okuduğu programda, halk oyunları gösterisi sunuldu. Daha sonra 2'nci ve 3'üncü sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan 1'inci sınıf öğrencilerini karanfil ile karşıladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yaptığı konuşmada yeni bir eğitim yılına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Eğitim sürecinin başarılı ve verimli bir şekilde ilerlemesinin ortak çaba ve iş birliğini gerektirdiğini belirten Akkoyun, "Türkiye yüzyılında öğrenci, öğretmen, velilerimiz ve eğitim camiamız ile birlikte el ele vererek yarınlarımızı inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Devletimizin yatırım politikası doğrultusunda Mardin'imizde okul, bina, sınıf gibi fiziki imkanlar bakımından önemli yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor" dedi.

İl genelinde bin 209 okulda 12 bin 56 öğretmen ve 248 bin 698 öğrenci ile yeni eğitim öğretim yılına başlandığını aktaran Vali Akkoyun, okul ve çevresi güvenlik tedbirleri kapsamında 10 ilçede 264 okula toplam bin 236 güvenlik kamera sistemi kurduklarını bildirdi. Vali Akkoyun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve bakanlarımızın destekleriyle geleceğimizin teminatı evlatlarımızın donanımlı eğitim görmesi için gayretle ve fedakarlıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim ve öğretime tam destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 'Türkiye yüzyılı' ulaşımdan sağlığa, sanayiden tarıma, bilimden sanata, her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimin de yüzyılı olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Vali Yardımcısı Burak Çimşir, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve İl Müftüsü Enver Türkmen katıldı.

Kaynak: İHA
MardinKültürEğitimSon Dakika

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