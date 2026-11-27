Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Metehan Dal, American Mathematics Olympiad (AMO) adlı uluslararası yarışmada altın madalya kazandı.

Metehan Dal'ın matematik alanındaki performansıyla elde ettiği derece, hem kurumunda hem de ilçede sevinçle karşılandı.

BİLSEM Müdürü Osman Said Demiryılmaz, uluslararası yarışmada altın madalya kazanan öğrencisi Metehan Dal'ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Demiryılmaz, öğrencinin yetişmesinde ve bu derecenin elde edilmesinde emeği geçen öğretmenlere ve ailesine de teşekkür etti.