Öğrenciler Çömlek Yapımını Öğrendi

ERZİNCAN Demirkent TOKİ İlkokul ve Ortaokulu öğrencileri, geleneksel el sanatlarından çömlek yapımını öğrendi. Çömlek ustası Arda Çağan Yıldız'dan ders alan öğrenciler, kendilerine dağıtılan çamurlara çömleğin yanı sıra değişik şekiller verdi.

Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu'nun yöneticileri, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarından biri olan çömlekçiliği öğrencilere tanıtmak için dersler düzenledi. Anasınıfı, ilk ve ortaokulu öğrencileri, haftanın belirli günleri okula gelen çömlek ustası Arda Çağan Yıldız'dan uygulamalı eğitim aldıktan sonra kendilerine dağıtılan çamurları çeşitli şekillere dönüştürdü. Zaman zaman Yıldız ustanın tezgahının başına geçen öğrenciler, birlikte çömlek yapma deneyimi de yaşadı.

Çömlek sanatının unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarından biri olduğunu belirten Okul Müdürü Ahmet Sağsöz, "Unutulmaya yüz tutmaya başladığı bir dönemde öğrencilerimizin bu sanatı tanımasını istedik. Akademik başarının yanı sıra sanatsal ve kültürel anlamda da bilgi ve becerilerinin gelişmesini hedefliyoruz. Anasınıfı, ilk ve ortaokul olmak üzere öğrencilerimizin tamamına bu sanatı tanıtmak amacıyla dersler veriyoruz. Amacımız öğrencilerimize geleneksel el sanatlarını tanıtmakla beraber onların sabır ve motor becerilerinin gelişmesi ve özgüvenleri açısından büyük bir katkı sunduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Barış YALÇINKAYA/ERZİNCAN,