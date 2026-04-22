Öğrenciler Kaymakamı Ziyaret Etti

Alaplı Ahmet Zeki Atalay İlköğretim Okulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler, bayram coşkusunu paylaşırken, temsili olarak sırayla kaymakamlık koltuğuna oturdu. Minik öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansırken, renkli görüntüler oluştu.

Kaymakam Köksal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çocukların bayramını kutladı ve onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ZONGULDAK