Oltu\'da İlköğretim Haftası etkinlikleri renkli görüntülerle başladı

Erzurum'un Oltu ilçesinde İlköğretim Haftası'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle renkli görüntülere sahne oldu.

İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Oltu İlçe Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ve öğretmenler tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Oltu Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda devam etti.

Oltu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu tarafından hazırlanan programın açılış konuşmasını okul öğretmenlerinden Sevil Yıldırım yaptı.

Programda, okulun en kıdemli öğrencileri olan 4. sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine yönelik "Hoş Geldin Merasimi" gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamında 2. sınıf öğrencilerinden Esma Duru "Okulum" adlı şiiri seslendirdi. 2. sınıf öğrencileri "Okula Dönüş" dans gösterisiyle, 4. sınıf öğrencileri ise "Rengarenk Papatya" gösterisi ve slayt sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

4.sınıf öğrencilerinden Nur Sena Bozkır'ın "Farkında Olmalı İnsan" adlı şiiri okuduğu programda, öğrencilerin hazırladığı "Ispanaklı Yumurta" isimli tiyatro gösterisi de büyük beğeni topladı.

Öğrenciler ayrıca "Bir Çocuğun Kalbinden Anne Babasına Uzanan Sıcak Mesajlar - Pulsuz Dilekçe" adlı gösteriyi sundu. Programın finalinde ise 3. sınıf öğrencilerinin hazırladığı "Erik Dalı" dans gösterisi salondaki davetlilere coşkulu anlar yaşattı.

Programa Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Ruşen Abidinoğlu, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.