ÖSYM, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru yapamayacaklarını açıkladı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı öncesi ÖSYM görevlilerine, Türk vatandaşı olmayanların da sınava alınacağına ilişkin bilgilendirme mesajı gönderdi. Sosyal medyada paylaşılan mesaj tepkilere neden olurken ÖSYM'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, mesajın sehven gönderildiği ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların, MSÜ sınavına başvuru yapamayacakları bildirildi.
ÖSYM'den, MSÜ sınavı öncesi görevlilere gelen "Sayın Görevlimiz, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesi'nin arka yüzünde ikamet izni türü olarak 'insani' ya da 'uzun dönem' yazan adaylar uyruğuna bakılmaksızın sınava girebilecektir. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz." şeklindeki mesaj tepki topladı.
ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru yapma hakları bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınavlarımızda görevlilere gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar MSÜ sınavına alınmayacaklardır." ifadelerini kullandı.
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