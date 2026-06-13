Salihli Lisesi'nden Çevreye Duyarlı Proje - Son Dakika
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Salihli Lisesi'nden Çevreye Duyarlı Proje

Salihli Lisesi\'nden Çevreye Duyarlı Proje
13.06.2026 15:19
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NFK Sosyal Bilimler Lisesi Çevre Kulübü, geri dönüşüm projeleriyle takdir topladı ve farkındalık artırdı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Çevre Kulübü, yıl boyunca gerçekleştirdiği çevre ve geri dönüşüm çalışmalarıyla takdir topladı. Kulüp bünyesinde kurulan 3D Atölyesi (Değiştir-Dönüştür-Değerlendir) kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından hazırlanan geri dönüşüm ürünleri çeşitli etkinliklerde sergilendi.

Çevre bilincini artırmayı amaçlayan çalışmalar kapsamında hazırlanan ürünler, Yerli Malı Haftası etkinliklerinde okulda, Gençlik Haftası kapsamında ise Salihli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen "Kadın Girişimciler Emeğin İzinde" etkinliğinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kulübün yürüttüğü çalışmalar yalnızca geri dönüşüm ürünleriyle sınırlı kalmadı. Öğrenci ve velilerin desteğiyle yaklaşık 500 litre atık yağ toplanarak geri dönüşüm sürecine kazandırıldı. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlandı hem de ekonomik değeri olan bir kaynak yeniden değerlendirilmiş oldu.

NFK Sosyal Bilimler Lisesi Çevre Kulübü öğretmenleri Yasemin Oygur ve Nagihan Yaşar, çalışmaların temel amacının öğrencilerde ve ailelerinde geri dönüşüm, sıfır atık, bilinçli tüketim ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Coğrafya Öğretmeni Yasemin Oygur, geri dönüşüm alanında dünyada ve Türkiye'de önemli gelişmeler yaşandığını ifade ederek, "Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi olarak öğrencilerimize çevre bilincini aşılamak ve hayatları boyunca geri dönüşüm konusunda duyarlı bireyler olmalarını sağlamak istiyoruz. Salihli'de bir ilki gerçekleştirerek okul bünyesinde kurduğumuz bu atölye ile çevre çalışmalarına katkı sunuyoruz." dedi.

Okul Müdürü Zehra Vildan Gözütok ise çevre ve geri dönüşüm çalışmalarının önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da devam edeceğini belirterek, projeye katkı sağlayan Coğrafya Öğretmeni Yasemin Oygur'a, İngilizce Öğretmeni Nagihan Yaşar'a, kulüp öğrencilerine, Okul-Aile Birliği üyelerine ve destek veren Salihlili esnaflara teşekkür etti.

Okul yönetimi, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla benzer projeleri sürdürerek toplumda farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Salihli Lisesi'nden Çevreye Duyarlı Proje - Son Dakika

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