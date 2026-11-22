Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çocuklara sanat atölyesi düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ara tatilde çocuklara yönelik sanat atölyesi düzenledi. Atölyede resim yapan çocuklar eğlenirken yeteneklerini sergiledi; etkinlik üreticiliği, duygusal ifade becerilerini ve akranlarla sosyal bağları güçlendirmeyi amaçladı.
Sinop'ta çocuklar, ara tatilde düzenlenen sanat atölyesinde hayal güçlerini ve yeteneklerini ortaya koydu.
Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ara tatilde çocuklara yönelik sanat atölyesi düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, resim yaparak hem eğlendi hem de yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Çocukların üreticiliğini geliştirmek, duygusal ifade becerilerini güçlendirmek ve akranlarıyla sosyal bağlarını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte, birlikte üretmenin ve paylaşmanın önemi vurgulandı.
Kaynak: İHA
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