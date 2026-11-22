Sinop'ta çocuklar, ara tatilde düzenlenen sanat atölyesinde hayal güçlerini ve yeteneklerini ortaya koydu.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ara tatilde çocuklara yönelik sanat atölyesi düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, resim yaparak hem eğlendi hem de yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Çocukların üreticiliğini geliştirmek, duygusal ifade becerilerini güçlendirmek ve akranlarıyla sosyal bağlarını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte, birlikte üretmenin ve paylaşmanın önemi vurgulandı.