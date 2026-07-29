Sinop Üniversitesi Tanıtım Günleri Başladı

Sinop Üniversitesi tarafından üniversite adaylarına yönelik düzenlenen "Tanıtım ve Tercih Günleri" etkinliği başladı.

Etkinlik kapsamında aday öğrenciler ve aileleri, üniversitenin akademik birimleri, eğitim imkanları, sosyal yaşamı ve tercih süreci hakkında yetkililerden bilgi alma fırsatı bulacak. Tanıtım stantları, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında Aşıklar Caddesi Yelken Kulübü Köşesi'nde her gün 18.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Program kapsamında ayrıca 4-6 Ağustos tarihleri arasında Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım günleri ise 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversite yönetimi, aday öğrencilerin kampüsü yakından tanıyabilmesi amacıyla Uğur Mumcu Meydanı'ndan Öğrenci Yaşam Merkezi'ne ücretsiz servis hizmeti sağlanacağını duyurdu.

Sinop Üniversitesi yetkilileri, tercih dönemindeki tüm aday öğrencileri ve ailelerini tanıtım etkinliklerine davet etti.