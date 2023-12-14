Tacikistan nerede, hangi kıtada? Tacikistan nüfusu ne kadar?

Tacikistan, Orta Asya'nın gizli güzelliklerinden biridir. 9 milyon civarındaki nüfusu, Tacikistan Somonisi'nin kullanımı ve iki resmi dilin varlığı, ülkenin kültürel zenginliğini yansıtmaktadır. Tacikistan, ziyaretçilere Pamir Dağları'nın etkileyici manzaralarını, antik şehirleri ve geleneksel kültürü keşfetme fırsatı sunarken, vize muafiyeti politikası sayesinde seyahat edenlere kolaylık sağlıyor. Orta Asya'nın bu çiçek açan gülü, doğa severler ve kültür meraklıları için unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

TACİKİSTAN COĞRAFİ KONUMU

Tacikistan, Orta Asya'da yer alır ve kuzeyde Kırgızistan, batıda Özbekistan, güneyde Afganistan ve doğuda Çin ile komşudur. Tacikistan, Orta Asya kıtasında konumlanmış bir ülkedir.

TACİKİSTAN NÜFUSU NE KADAR?

Tacikistan'ın nüfusu, yaklaşık olarak 9 milyon kişidir. Bu, ülkenin demografik yapısı ve kültürel çeşitliliği içinde barındıran bir nüfus büyüklüğüdür.

TACİKİSTAN PARA BİRİMİ

Tacikistan'ın resmi para birimi Tacikistan Somonisi'dir (TJS). Tacikistan Somonisi, ülkede yaygın olarak kullanılan ve ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturan bir para birimidir.

TACİKİSTAN RESMİ DİLİ

Tacikistan'ın resmi dilleri Tacikçe ve Rusça'dır. Tacikçe, ülkede konuşulan en yaygın dil olup, Rusça da resmi belgeler, eğitim sistemi ve yönetim dili olarak kullanılmaktadır.

TACİKİSTAN VİZE POLİTİKASI

Tacikistan, birçok ülke vatandaşına vize muafiyeti tanıyan bir ülkedir. Ancak, seyahat etmeyi düşündüğünüz tarihte güncel vize politikasını kontrol etmek her zaman önemlidir.