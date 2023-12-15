Uganda nerede, hangi kıtada? Uganda nüfusu ne kadar?

Uganda, doğal güzellikleri ve sıcak misafirperverliği ile bilinen bir Afrika destinasyonudur. 46 milyon civarındaki nüfusu, Uganda Şilini'nin kullanımı ve çok dilli atmosferi, ülkenin çeşitli kültürleri bir araya getiren bir yer olduğunu göstermektedir. Doğa severler ve macera arayanlar için bu Afrika cenneti, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine sunmaya devam ediyor.
Uganda, Doğu Afrika'da Büyük Göller bölgesinde bulunan bir ülkedir. Kenya, Tanzanya, Ruanda, Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Güney Sudan ile komşudur. Uganda, Afrika kıtasında konumlanmış bir ülkedir.
Uganda'nın nüfusu, yaklaşık olarak 46 milyon kişidir. Bu, etnik çeşitliliği ve kültürel zenginliği içinde barındıran bir nüfus büyüklüğüdür.
Uganda'nın resmi para birimi Uganda Şilini'dir (UGX). Uganda Şilini, ülkede yaygın olarak kullanılan ve ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturan bir para birimidir.
Uganda'nın resmi dili İngilizce'dir. Ancak, Swahili ve çeşitli etnik diller de yaygın olarak konuşulmaktadır.
Uganda, birçok ülke vatandaşına vize muafiyeti tanıyan bir ülkedir. Ancak, seyahat etmeyi düşündüğünüz tarihte güncel vize politikasını kontrol etmek her zaman önemlidir.
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