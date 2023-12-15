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Uganda nerede, hangi kıtada? Uganda nüfusu ne kadar? - Son Dakika
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Uganda nerede, hangi kıtada? Uganda nüfusu ne kadar?

Afrika kıtasının doğusunda yer alan Uganda, son zamanlarda birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ülkenin coğrafi konumu ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, Uganda'nın nerede olduğunu sorguluyor.

Uganda nerede, hangi kıtada? Uganda nüfusu ne kadar?
15.12.2023 - 10:43,  Güncelleme: 10:46
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Uganda, doğal güzellikleri ve sıcak misafirperverliği ile bilinen bir Afrika destinasyonudur. 46 milyon civarındaki nüfusu, Uganda Şilini'nin kullanımı ve çok dilli atmosferi, ülkenin çeşitli kültürleri bir araya getiren bir yer olduğunu göstermektedir. Doğa severler ve macera arayanlar için bu Afrika cenneti, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine sunmaya devam ediyor.

UGANDA COĞRAFİ KONUMU

Uganda, Doğu Afrika'da Büyük Göller bölgesinde bulunan bir ülkedir. Kenya, Tanzanya, Ruanda, Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Güney Sudan ile komşudur. Uganda, Afrika kıtasında konumlanmış bir ülkedir.

UGANDA NÜFUSU NE KADAR?

Uganda'nın nüfusu, yaklaşık olarak 46 milyon kişidir. Bu, etnik çeşitliliği ve kültürel zenginliği içinde barındıran bir nüfus büyüklüğüdür.

UGANDA PARA BİRİMİ NEDİR?

Uganda'nın resmi para birimi Uganda Şilini'dir (UGX). Uganda Şilini, ülkede yaygın olarak kullanılan ve ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturan bir para birimidir.

UGANDA HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Uganda'nın resmi dili İngilizce'dir. Ancak, Swahili ve çeşitli etnik diller de yaygın olarak konuşulmaktadır.

UGANDA VİZE POLİTİKASI

Uganda, birçok ülke vatandaşına vize muafiyeti tanıyan bir ülkedir. Ancak, seyahat etmeyi düşündüğünüz tarihte güncel vize politikasını kontrol etmek her zaman önemlidir.

Cenap Coşkun
Sondakika.com - Eğitim
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