Üniversitede skandal! Hademe sahte diploma aldı, koordinatörlüğe yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Üniversitede skandal! Hademe sahte diploma aldı, koordinatörlüğe yükseldi

Üniversitede skandal! Hademe sahte diploma aldı, koordinatörlüğe yükseldi
16.01.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde görevli bir hademenin okulun bilgi sistemine girip sahte diploma aldığı ve mali işler koordinatörlüğüne yükseldiği iddia edildi. Hademe açığa alınırken olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada sürece sahil olanlar hakkında en ağır idari yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne bağlı Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan bir hademe iddiaya göre; üniversitenin bilgi yönetim sistemine yetkisiz erişim sağlayarak kendisini öğrenci gibi gösterdi ve bu yolla sahte diploma aldı. Olayın, geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) üniversitede gerçekleştirdiği denetimlerde ortaya çıktığı bildirildi.

SAHTE DİPLOMA ALDI, KOORDİNATÖRLÜĞE YÜKSELDİ

İddiaya göre, okulda hademe olarak çalışan şüpheli, geceleri temizlik yaptığı sırada bilgi yönetim sistemine erişim sağladı. Şüphelinin, fakülte sekreterinden temin ettiği öne sürülen şifrelerle sisteme girerek Pazarlama ve Reklamcılık bölümüne kendi kaydını oluşturduğu ileri sürüldü. Şüphelinin, üniversite sınavına girmiş ve yerleşmiş gibi gösterilerek bu süreç üzerinden diploma aldığı, ardından kurum içinde mali işler koordinatörlüğü görevine yükseldiği iddia edildi.

DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI

Olayın geçen hafta BTK müfettişlerinin üniversitede yaptığı denetimler sırasında tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında şüpheli görevden alınırken, müfettişlerin üniversitenin bilgi yönetim sistemi verilerine el koyduğu kaydedildi. Kayıtlar geriye dönüş bir şekilde ayrıntılı olarak incelenirken soruşturma kapsamında açığa alınacak kişi sayısının artacağı düşünülüyor.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA: EN AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Konuya ilişkin üniversite rektörlüğü tarafından da açıklama yapıldı. Açıklamada, üniversite bünyesinde yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonu oluşturulduğu, tüm veri ve belgelerin inceleme altına alındığı bildirildi.

Rektörlük açıklamasında, "Usulsüzlüğü tespit edilenler, görevini ihmal edenler, bu süreçlere dahil olanlar hakkında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi. Ayrıca, yargı kararıyla kesinleşmemiş iddialar üzerinden yapılan spekülatif ve yönlendirici açıklamalara itibar edilmemesi çağrısı yapılarak, soruşturma tamamlandığında sonuçların kamuoyuyla açık ve şeffaf biçimde paylaşılacağı vurgulandı.

Teknoloji, Eğitim, Gündem, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Üniversitede skandal! Hademe sahte diploma aldı, koordinatörlüğe yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yelloz Kız Yelloz Kız:
    muz cumhuriyeti 4 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    ne ala memleket..vur patlasın çal oynasın 4 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Yeminle muz cumhuriyetimi burası diyorduk baya muz cumhuriyeti olmuş olaylara bak 3 0 Yanıtla
  • safetyk45 safetyk45:
    hademeye ceza verilmemesi gerekir bence dahiyane fikir üreticisi olarak ve hatta üstün cesaret madalyasıda takılarak daha üst bir makamda iş verilmesi lazım hademe içerideki güve lik zaafiyetinı delip oralara kadar kendisini yükselttiyse hademe değil akademisyendir bu olaya göz yuman yada sebep olanlarada birer paspas verilip hademenin talimatı doğrultusunda çalıştırılması gerekir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Suriye’de YPG’ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü Suriye'de YPG'ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü
ABD dur durak bilmiyor Petrol tankerine baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Petrol tankerine baskın düzenlediler
Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı
Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:27
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 15:57:52. #7.11#
SON DAKİKA: Üniversitede skandal! Hademe sahte diploma aldı, koordinatörlüğe yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.