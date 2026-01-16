Üniversitede skandal! Hademe sahte diploma aldı, koordinatörlüğe yükseldi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne bağlı Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan bir hademe iddiaya göre; üniversitenin bilgi yönetim sistemine yetkisiz erişim sağlayarak kendisini öğrenci gibi gösterdi ve bu yolla sahte diploma aldı. Olayın, geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) üniversitede gerçekleştirdiği denetimlerde ortaya çıktığı bildirildi.

SAHTE DİPLOMA ALDI, KOORDİNATÖRLÜĞE YÜKSELDİ

İddiaya göre, okulda hademe olarak çalışan şüpheli, geceleri temizlik yaptığı sırada bilgi yönetim sistemine erişim sağladı. Şüphelinin, fakülte sekreterinden temin ettiği öne sürülen şifrelerle sisteme girerek Pazarlama ve Reklamcılık bölümüne kendi kaydını oluşturduğu ileri sürüldü. Şüphelinin, üniversite sınavına girmiş ve yerleşmiş gibi gösterilerek bu süreç üzerinden diploma aldığı, ardından kurum içinde mali işler koordinatörlüğü görevine yükseldiği iddia edildi.

DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI

Olayın geçen hafta BTK müfettişlerinin üniversitede yaptığı denetimler sırasında tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında şüpheli görevden alınırken, müfettişlerin üniversitenin bilgi yönetim sistemi verilerine el koyduğu kaydedildi. Kayıtlar geriye dönüş bir şekilde ayrıntılı olarak incelenirken soruşturma kapsamında açığa alınacak kişi sayısının artacağı düşünülüyor.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA: EN AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Konuya ilişkin üniversite rektörlüğü tarafından da açıklama yapıldı. Açıklamada, üniversite bünyesinde yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonu oluşturulduğu, tüm veri ve belgelerin inceleme altına alındığı bildirildi.

Rektörlük açıklamasında, "Usulsüzlüğü tespit edilenler, görevini ihmal edenler, bu süreçlere dahil olanlar hakkında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi. Ayrıca, yargı kararıyla kesinleşmemiş iddialar üzerinden yapılan spekülatif ve yönlendirici açıklamalara itibar edilmemesi çağrısı yapılarak, soruşturma tamamlandığında sonuçların kamuoyuyla açık ve şeffaf biçimde paylaşılacağı vurgulandı.