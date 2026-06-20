Yakan Ailesi YKS'de Birlikte Mücadele Etti - Son Dakika
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Yakan Ailesi YKS'de Birlikte Mücadele Etti

Yakan Ailesi YKS\'de Birlikte Mücadele Etti
20.06.2026 11:23
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Fatsa'da Yakan ailesi, aynı okulda YKS'ye girerek üniversite hayalleri için ter döktü.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Yakan ailesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) birlikte ter döktü. Anne, baba ve oğul aynı okulda sınava girerek üniversite hayalleri için mücadele verdi.

Fatsa ilçesinde görev yapan postacılardan Ümit Yakan, eşi Ayşegül Yakan ve oğulları Arda Yakan, uzun süren hazırlık sürecinin ardından YKS heyecanını aynı gün yaşadı. Üniversite eğitimi hedefleyen aile üyeleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav merkezi olarak belirlenen Bolaman Anadolu Lisesi'nde sınava girdi.

Aynı okulda, aynı heyecanı paylaşan anne, baba ve oğul sınavda ter dökerken, sınav merkezinde bulunan adaylar ve velilerin de ilgisini çekti.

Yakan ailesi, sınava birlikte hazırlanmanın kendilerine motivasyon sağladığını belirtirken, eğitim ve öğrenmenin yaşının olmadığını da gösterdi. - ORDU

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yakan Ailesi YKS'de Birlikte Mücadele Etti - Son Dakika

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