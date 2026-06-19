Kayseri'de Yılanın Garip Yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Yılanın Garip Yolculuğu

Kayseri\'de Yılanın Garip Yolculuğu
19.06.2026 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan'da bir aracın altından kaybolan yılan, sahibinin evinin önünde tekrar ortaya çıktı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir aracın altında görüldükten sonra kaybolan yılan, araç sahibinin evinin önünde ortaya çıktı.

YILAN ARABADA BULUNAMADI

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bir otomobilin altından yılan sarktığını gören vatandaşlar durumu önce araç sahibine ardından da itfaiyeye haber verdi. Aracın yanına gelen itfaiye ekipleri, hava yastıkları ile aracı kaldırdı. Motor kısmında ve aracın altında yılan arayan ekipler, bir defa gözüken yılanı bulamadı.

Bu sırada aracın etrafını saran meraklı vatandaşlar da olan biteni izlerken, araç daha sonra itfaiyeye çekildi. İtfaiye de yapılan incelemede, yılanın aracın hareket halindeyken düşmüş olabileceği değerlendirilmişti.

EVİNİN ÖNÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan araçta bir kez görüldükten sonra yapılan incelemelerde adeta sırra kadem basan yılan, araç sahibi Mert Ahmet Çalış'ın evinin önünde ortaya çıktı. Araçtan ayrılan yılan asfaltta sürünürken görüntülendi. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Hayvanlar, Kocasinan, 3. Sayfa, Kayseri, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Yılanın Garip Yolculuğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’de bahçe kapısının sesi yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 2 yaralı Fethiye'de bahçe kapısının sesi yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 2 yaralı
Giresun’da iki gündür aranan polis memurunun cansız bedeni deniz kıyısında bulundu Giresun'da iki gündür aranan polis memurunun cansız bedeni deniz kıyısında bulundu
Seferihisar Belediyesine yönelik “rüşvet“ operasyonunda Mustafa Günay’ın eşi de gözaltına alındı Seferihisar Belediyesine yönelik "rüşvet" operasyonunda Mustafa Günay'ın eşi de gözaltına alındı
Konya’da 2 kişi define aramak için açtıkları kuyuda hayatını kaybetti Konya'da 2 kişi define aramak için açtıkları kuyuda hayatını kaybetti
Karabük’te bir kişi bahçede ölü bulundu Karabük'te bir kişi bahçede ölü bulundu
İnanılmaz İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru İnanılmaz! İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru

21:34
Serdal Adalı dünyaca ünlü yıldıza haber yolladı: Ne kadar istiyorsan öderiz
Serdal Adalı dünyaca ünlü yıldıza haber yolladı: Ne kadar istiyorsan öderiz
20:55
Fenerbahçe’nin rakibi olan Podolski’den flaş paylaşım
Fenerbahçe'nin rakibi olan Podolski'den flaş paylaşım
20:42
“Mutlak butlan“ kararından haberi var mıydı Kılıçdaroğlu’ndan net yanıt
"Mutlak butlan" kararından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
19:43
Gram altın çakıldı
Gram altın çakıldı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 21:54:51. #.0.4#
SON DAKİKA: Kayseri'de Yılanın Garip Yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.