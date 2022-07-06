187 kiloluk "Paşa" kurban pazarının gözdesi oldu

Adana'da kurban pazarının gözdesi 10 bin liraya satılan 187 kilogram ağırlığındaki 'Paşa' isimli Honamlı cinsi teke oldu. Yetiştirici Mustafa Berke Deniz, "Her sene böyle büyük kurban getiriyorum. 200 keçi getirdim 10 tanesi kaldı" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala merkez Yüreğir ilçesindeki kurban pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Kurban pazarındaki 150 ile 187 kilogram ağırlığındaki Honamlı cinsi keçiler ise adeta pazarın gözdesi oldu. Boyları 170 ile 180 santimetre tanesi de 7 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan keçiler görüntüleriyle de dikkat çekiyor.

Honamlı cinsi keçiler arasında ise en büyüğü 187 kilogram ağırlığındaki 'Paşa' adlı teke oldu. 'Paşa' Osmaniyeli bir çiftçiye 10 bin liraya satıldı.

"Pazarda rakibi yok"

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yetiştirdiği keçileri pazarda satan Mustafa Berke Deniz, "Her sene böyle büyük keçi getiririm. Bu keçileri biz Yörüklerden alıyoruz. Alıcısı çok fazla. 200 tane keçi getirdim son 10 tane kaldı. En büyüğü de 187 kilogram ağırlığında ve pazarda rakibi yok. Bu Honamlı ırkı çok güzel bir ırktır. Adanalılar bu ırkı çok seviyor. Eti de yumuşak oluyor" diye konuştu.

Kurban pazarına gelen ve 150 kilogram ağırlığındaki tekeyi de 8 bin liraya alan Hulusi Demir, "Aile kalabalık olduğu için her sene büyük kurban alıyoruz. Kurban büyük, ağır olunca paraya acımıyorum" dedi. - ADANA