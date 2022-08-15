Eken, "Bir dönem daha göreve talibiz" - Son Dakika
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Eken, "Bir dönem daha göreve talibiz"

15.08.2022 12:25
Eken, "Bir dönem daha göreve talibiz"

2018-2022 dönemi son meclis toplantısında konuşan, "Ben ve ekibim bir dönem daha göreve talibiz" dedi.

2018-2022 dönemi son meclis toplantısında konuşan, "Ben ve ekibim bir dönem daha göreve talibiz" dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Meclisi 2018-2022 dönemi son toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Haziran-Temmuz ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis Başkanı Çetin Yıldırım, 4 yıl 3 ay gibi bir görev süremiz oldu. Son meclis toplantımız. Acısıyla tatlısıyla 4 yıl 3 ay bir zaman geçirdik. Ben herkese hakkımı helal ediyorum, herkeste bana hakkını helal ederse sevinirim. Demokratik bir seçim olmasını ve hakkımızda hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yönetim Kurulu çalışmaları hakkında Meclis Üyelerine bilgi veren Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken ise " 4 yılda Türkiye'deki sayılı odalardan biri oldu odamız. Bildiklerinizi, doğruları söylerseniz bir sıkıntı yok. Bugüne kadar icraatlarla meclisi yönettik. Boş şeyler konuşmadık. Bizim işimiz icraat yapmak. Burada hepimiz emanetçiyiz. Hiç biriniz buraya kendiniz gelmediniz. Sizi 8 bin üyemiz seçti. Emanete sahip çıkmak için 4 senedir mücadele verdik. Ben dahil burayı babamızın malı gibi kullanmaya kalkarsak yarın bize hesap sorarlar. Bizi bu koltuklara getirenler geri indirirler. Ama emanete sahip çıkarsak, doğru olursak, işimizi iyi yaparsak, birlik ve beraberliğimizi anlatırsak emin olun o insanlar sizi tekrar bu görevlere gönderirler. Bu nedenle üyelerimiz için çalışmalıyız. Seçimden seçime kapılarını çalmayacağız. Görev süremizde onları sürekli ziyaret edip sorun ve sıkıntılarını dinleyeceğiz. Bugüne kadar birlikte görev yaptığım Yönetim Kurulu Üyelerimize, Kıymetli Meclis Üyelerimize, Disiplin ve İcra Kurulumuza, Kadın ve Genç Girişimci Kurullarımıza, Yüksek İstişare Kurulumuza teşekkür ediyorum" dedi.

Görev süresi boyunca üyelerin sorun ve sıkıntıları için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Mustafa Eken, "Görev süremiz boyunca 120 yıllık Odamızı hak ettiği saygınlığa ve etkinliğe kavuşturduk. Odamıza kayıtlı tüm üyelerimiz bizim için önemli. Odamızın kapılarını tüm üyelerimize açtık. İnsan ayrımı yapmadık. Çarşı, Pazar, kahvehane, taksi durakları, sanayi her yerde olduk, üyelerimizi dinledik, onları ziyaret ettik. ve seçimlerden seçimlere hatırlanan üyelerimizi, 4 sene 3 ay boyunca hatırladığımızı, değer verdiğimizi gösterdik. Demirağ OSB 6. Bölge Teşvik dahiline alındı. 55 fabrikaya yer tahsisi yapıldı. Toplamda yaklaşık 10 Milyar TL'lik yatırım yapılacak. 17 Bin çalışan taahhüdü aldık. Birinci OSB teşvik dahiline alınmadı. Valimiz, Milletvekilimiz ve Belediye Başkanımız ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili kurumları ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza 1.OSB, Şarkışla, Gemerek OSB hepsini alalım ki haksız rekabeti ortadan kaldıralım dedik. Demirağ OSB'ye teşviki aldık diye konu bitmemiştir. 25 il gibi Sivas'ın tamamını cazibe merkezi dahiline aldırmak için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Sivas TSO'nun hizmet kalitesini arttırdıklarını ifade eden Başkan Eken, "2018 yılında göreve geldiğimizde Odamız B Sınıfı Akredite Odaydı. 3 yıllık çalışmamızdan sonra Odamız A Sınıfı Akredite oldu. Yani çalışmalarımızla Odamız hak ettiği saygınlık 5 yıldızlı oldu. Saygınlık böyle kazanılır işte. 120 yıllık tarihinde Odamız 2018-2022 yılları arasında şaha kalktı. Göreve geldiğimiz ilk yıl atıl durumda kalan kongre fuar alanını Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversite devrettik. İçinde TOBB tarafından yaptırılan lise binası ile birlikte. Şimdi Bilim ve Teknoloji Üniversitemiz o binada eğitime başlayacak, öğrenci alacak" şeklinde konuştu.

Seçimlerin iş dünyasına ve Sivas'a hayırlı olmasını dileyerek, "Benim varsa hakkım sizlere helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin. Bizim tek derdimiz Sivas ve üyelerimiz oldu. Bu doğrultuda çalıştık. Ben ve ekibim bir dönem daha göreve talibiz. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Üyelerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından meclis üyelerine diğer kurullara Başkan Eken ve Meclis Başkanı Yıldırım tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, Sivas, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eken, 'Bir dönem daha göreve talibiz' - Son Dakika

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