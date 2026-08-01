2026 Kuru Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika
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2026 Kuru Üzüm Hasadı Başladı

2026 Kuru Üzüm Hasadı Başladı
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Sarıgöl'de 2026 sezonunun ilk kuru üzümleri 6 günde kurutuldu, alım fiyatları bekleniyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026 sezonunun ilk kuru üzümü kurutularak çuvallandı. Sıcak hava sayesinde sadece 6 günde kuruyan üzümler hasat heyecanını başlatırken, üreticiler bir an önce kuru üzüm alım fiyatlarının açıklanmasını bekliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026 yılının ilk kuru üzümü kurutularak çuvala girdi. Hava sıcaklıklarının etkisiyle kuruma süresinin kısaldığı bölgede üreticiler yeni sezonun bereketli geçmesini umut ediyor.

Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticiliği yapan Sezgin Aldemir, 5 dekarlık bağından hasat ettiği üzümleri sererek kuruttu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle üzümlerin yalnızca 6 gün içerisinde kuruduğunu belirten Aldemir, sezonun ilk kuru üzümünü çuvallamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sarıgöl ve çevresinde yaklaşık 113 bin dekarlık alanda yayla ve ova bağcılığı yapılıyor. Bölgede erkenci çeşitlerin de aralarında bulunduğu 9 farklı sofralık üzüm türü yetiştirilirken, sezon boyunca hem yaş hem de kuru üzüm üretimi gerçekleştiriliyor.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte üreticiler, emeklerinin karşılığını alabilmek için kuru üzüm alım fiyatlarının gecikmeden açıklanmasını talep etti. Üreticiler, erken açıklanacak fiyatların hem piyasanın şekillenmesine hem de üreticinin planlama yapmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2026 Kuru Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika

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