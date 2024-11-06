29 il 1 milyar doları aştı

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 10 ayında 29 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini, 58 ilde ise ihracatın arttığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, bu yılın ocak ve ekim ayları arasındaki döneme ilişkin 'illere göre ihracat' verilerini açıkladı. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul ekimde 5 milyar 81 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı. İstanbul'u 2 milyar 841 milyon dolar ve yüzde 15,9 artışla Kocaeli, 1 milyar 758 milyon dolar ve yüzde 15'lik azalışla İzmir takip etti. Ayrıca ocak-ekim döneminde 29 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 58 il ihracatını artırdı. - ANKARA