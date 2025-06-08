3,6 Milyar Liralık Temettüt Beyan Edilmedi - Son Dakika
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Ekonomi

3,6 Milyar Liralık Temettüt Beyan Edilmedi

08.06.2025 12:11
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1725 kişi, halka açık şirketlerden 3,6 milyar liralık kar payını beyan etmediği tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan analizde, 1725 kişinin halka açık şirketlerden beyan sınırını aşan 3,6 milyar liralık kar payı (temettü) kazanmalarına rağmen bu geliri beyan etmedikleri saptandı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), halka açık şirketlerden elde edilen kar paylarına ilişkin geniş çaplı bir denetim çalışması yaptı.

2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan çalışmada, halka açık şirketlerce yapılan kar payı ödemeleri mercek altına alındı.

Başkanlık, beyannamelerle ilgili kurumlardan aldığı bilgileri dikkate alarak yaptığı analiz çalışmasında, halka açık şirketlerin hisse senedine sahip olan kişilere dağıtılan kar payı tutarları ve bu ödemeleri alan kişileri detaylı şekilde inceledi.

Çalışmada, söz konusu ödemelere ilişkin daha önce gerçekleştirilen gelir vergisi kesintileri dikkate alınarak brüt kar payı tutarları belirlendi.

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gerçek kişilerin elde ettiği kar paylarının yarısının gelir vergisinden istisna olması nedeniyle bu istisna uygulandıktan sonra kalan gelirlerin yıllık beyan sınırlarını aşıp aşmadığı kontrol edildi.

Kontrol sonucunda, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında gelir vergisinden istisna edilen tutar sonrasında kalan kar payı gelirleri beyan sınırını aşmasına rağmen yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyen 1725 kişi tespit edildi.

Bu kişilerce 3,6 milyar liralık kar payının beyan edilmediği ve buna bağlı olarak da yaklaşık 200 milyon liralık verginin ödenmediği belirlendi.

Halka açık şirketlerden beyan sınırının üzerinde hisse senedi kar payı elde etmesine rağmen gelir vergisi beyannamesi vermeyen kişiler ilgili vergi dairelerine bildirildi.

"Hedef, daha adil vergi sistemi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, GİB'in, teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan yararlanarak vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyen mükelleflere yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Bu tür çalışmalarla hem gönüllü uyum seviyesini artırmayı hem de vergi sisteminin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Temettü, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3,6 Milyar Liralık Temettüt Beyan Edilmedi - Son Dakika

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