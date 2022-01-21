Üye Girişi
5 yıl önce safran yetiştirmeye başladı! Kilosunu 90 bin liraya satıyor - Son Dakika

5 yıl önce safran yetiştirmeye başladı! Kilosunu 90 bin liraya satıyor

21.01.2022 11:41

Hatay'da 5 yıl önce safran yetiştirmeye başlayan Münevver Ezelsoy, 1 dönümden 1 kiloya yakın ürün alıyor. İlaç ve kozmetik sanayinde kullanıldığı için değerli olan safranı, başta Amerika olmak üzere Hollanda, Japonya gibi ülkelere gönderen Ezelsoy, safranın kilosunu 90 bin liraya satıyor.

İlk olarak Safranbolu'da yet Hatay'da 5 yıl önce safran yetiştirmeye başlayan Münevver Ezelsoy, 1 dönümden 1 kiloya kadar ürün alıyor. İlaç ve kozmetik sanayinde kullanıldığı için değerli olan safranı, başta Amerika olmak üzere Hollanda, Japonya gibi ülkelere gönderen Ezelsoy, safranın kilosunu 90 bin liraya satıyor.iştirilmeye başlayan ve Türkiye'nin ikinci üretim merkezi haline gelen Hatay'da üretilen safran hem ilaç hem de kaliteli kozmetik sanayisinde kullanılıyor. Doğada bulunmayan ve sadece kültürel olarak yetiştiriciliği yapılan safran hayvan gübresi ile beslenirken organik yetiştirme özelliğine bir sahip bitki. Etken maddesi safranal, crocin ve crocetin olan safranın, safranal oranı olarak Hatay safranı oldukça yüksek bir orana sahip. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde safran üretimi yapan Münevver Ezelsoy safranın ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılmasının yanı sıra çiçeğinin de reçel olarak yapıldığını söyledi.

5 yıl önce ekmeye başladı! 1 dönümden 1 kilo safran alıyor, kilosunu 90 bin liraya satıyor

"BİR KERE EKİYORUZ 3 YIL TARLADA KALIYOR"

Safran üreticisi Münevver Ezelsoy adaptasyon sağlayıp sağlamayacağını gözlemlemek için ilk önce küçük ölçekte başladıklarını söyledi. Ezelsoy, "Safran üretmeye 5 yıl önce başladım. Başlamadan önce iyice araştırdım, safran nedir neden ekmem gerekiyor diye. Maddi açıdan getirisi çok iyi bir ürün olduğundan ve çok değerli bir bitki olduğunu öğrendim. Her sektörden kullanıldığını tespit etmek sonra adım attık. Adaptasyon sağlayıp sağlamayacağını gözlemlemek için küçük ölçekte başladık 100 kilogram ile. 2. yılda 250 kilograma çıktık, toplam 2 buçuk dönüm ektik. 2 buçuk dönümden 850 kilogram safran soğanı elde ettik. 1 dönümden 750 gram 1 kilogram arası kırmızı safran elde edebiliyoruz. Yine baharata kullandığımız sarı safran var, ikisi aynı çiçekten, çiçeği de reçel olarak kullanabiliyoruz. Biz toprağı hazırladıktan sonra hayvan gübresi kullanıyoruz. Gübreyi kullandığımız da hayvanlarını meraya götüren insanlardan satın alıyoruz. Bizim köyde su sıkıntısı var ve safran bitkisi su istemeyen bir bitki. Eylül ayında yağmur yağarsa hiç su vermemiz gerekmiyor. Bir kere ekiyoruz, 3 yıl tarlada kalıyor. Ama yabani otlarla mücadele ediyoruz" dedi.

5 yıl önce ekmeye başladı! 1 dönümden 1 kilo safran alıyor, kilosunu 90 bin liraya satıyor

DÖRT ÜLKEYE SATIYOR

Amerika, Hollanda, Çin ve Japonya'ya da gönderdiklerini belirten Ezelsoy "Safran, hem ilaç hem de kaliteli kozmetik sanayisinde ve sarı kısmı da baharat olarak kullanılan bir bitki. Başta Amerika'ya gönderiyoruz, Hollanda, Çin ve Japonya'ya da gönderiyoruz. Biz bu dört bağlantıyı sağlamlaştırabilirsek daha iyi olacak, aslında çokta acele etmiyoruz" dedi.

5 yıl önce ekmeye başladı! 1 dönümden 1 kilo safran alıyor, kilosunu 90 bin liraya satıyor

"SATIŞIMIZIN YÜZDE 45'İ MALİYETİMİZ OLUYOR"

Ezelsoy kilosunu 80-90 bin lira arasında sattıklarını belirterek "safran çok değerli bir ürün 8 dolardan 25 bin dolara kadar pazarı var. Biz kilosunu 80-90 bin lira arasına veriyoruz. Pazarımızı netleştirdiğimiz zaman üretmemiz için bir sebebi yok. Satışımızın yüzde 45'i ortalama bizim maliyetimiz oluyor" dedi.

5 yıl önce ekmeye başladı! 1 dönümden 1 kilo safran alıyor, kilosunu 90 bin liraya satıyor
5 yıl önce safran yetiştirmeye başladı! Kilosunu 90 bin liraya satıyor
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Japonya, İlaç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 5 yıl önce safran yetiştirmeye başladı! Kilosunu 90 bin liraya satıyor - Son Dakika Ekonomi


Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı         
15:10
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak         
12:07
Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti         
11:16
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06
Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41

Son Dakika Haberleri
15:18 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'ya saldıracağız' demedik
15:18 Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!
15:09 Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı
14:39 Hemşire Ömür'ü öldüren saldırgan 2009'da eniştesini vurmuş, 10 yıl hapis yatmış
14:38 Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur
14:34 Burak Elmas'tan gündem olacak itiraf! Fatih Terim'le ayrılık konuşmasını nasıl yaptığını anlattı
14:30 Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!
14:28 Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek
14:27 Araştırma sonuçları ortaya çıkardı: Sıkılmak sadist davranışları tetikliyor!
14:26 Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 15:28:10. #1.12#
SON DAKİKA: 5 yıl önce safran yetiştirmeye başladı! Kilosunu 90 bin liraya satıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement