AB'de Yeni Otomobil Satışları Yüzde 5,1 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'de Yeni Otomobil Satışları Yüzde 5,1 Arttı

27.05.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nisan ayında AB'de yeni otomobil satışları 972 bin 314'e çıkarak %5,1 yükseldi. Elektrikli araç satışları %37,7 arttı.

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 5,1 yükselişle 972 bin 314'e çıktı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları nisanda, 2025'in aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 972 bin 314 oldu.

Nisan ayında, Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 36,9'u hibrit, yüzde 22,5'i benzinli, yüzde 20,6'sı elektrikli, yüzde 9,8'i fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 7,6'sı dizel ve yüzde 2,6'sı da diğer yakıt türlerinde oldu.

Elektrikli otomobil satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 37,7 artarak 200 bin 117'ye ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı yüzde 67,3'ü buldu.

Yeni otomobil satışları, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 2,7, İspanya'da yüzde 8,4 ve İtalya'da yüzde 11,6 artarken, Fransa'da yüzde 0,3 azaldı.

Ocak-nisan döneminde ise toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 artışla 3 milyon 794 bin 280'e çıktı.

Otomotiv üreticilerine göre nisan ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 266 bin 139 araçla Volkswagen Grubu yaptı.??????????????

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 159 bin 147 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu ise 98 bin 55 yeni otomobille üçüncü oldu.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'de Yeni Otomobil Satışları Yüzde 5,1 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim

08:32
Gazze’de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı
Gazze'de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı
08:25
Kılıçdaroğlu’nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
Kılıçdaroğlu'nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
08:02
Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret etti “Bayram mesajı“ yanıtı dikkat çekti
Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! "Bayram mesajı" yanıtı dikkat çekti
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 10:28:05. #.0.5#
SON DAKİKA: AB'de Yeni Otomobil Satışları Yüzde 5,1 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.