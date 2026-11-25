Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 gümrük vergisi uygulanması teklifine gerekçe olarak gösterdiği Avrupa'nın dünya genelinde sanayide kapasite fazlasına yol açtığı iddiasını reddetti.

AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Olof Gill, ABD'nin aralarında AB'nin de bulunduğu bazı ekonomilere ek gümrük vergisi uygulamayı önermesinin ardından açıklama yaptı.

ABD Ticaret Temsilciliğinin soruşturma bulgularını inceleyeceklerini belirten Gill, "Avrupa'nın yapısal kapasite fazlasının kaynağı olduğu iddiasını kesin biçimde reddediyoruz. Aksine, Avrupa kapasite fazlasından en çok etkilenen ekonomiler arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Gill, AB'nin soruşturma kapsamında alınacak tedbirlerin Temmuz 2025'te İskoçya'nın Turnberry kentinde varılan ticaret mutabakatına ve bu mutabakatta AB ürünleri için belirlenen yüzde 15'lik tarife tavanına uygun olmasını beklediğini belirtti.

Gill, tarife muafiyeti veya indirimi uygulanabilecek yeni ürünler konusunda ABD yönetimiyle görüşmeleri sürdüreceklerini kaydetti.

Küresel kapasite fazlasının büyük ölçüde devlet politikalarından kaynaklandığını ve üçüncü ülkelerde yoğunlaştığını anlatan Gill, AB ile ABD'nin bu konuda ortak kaygı taşıdığını ve birlikte adım atılmamasından üzüntü duyduklarını ifade etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Washington'ın AB sanayisindeki kapasite fazlasına ilişkin iddialarını "saçma" olarak nitelendirdi.

Lange, "Açıklanan ABD tarifelerinin uygulamada Turnberry mutabakatına uyup uymadığını göreceğiz. Washington taahhütlerini ihlal ederse AB hızla harekete geçmeli. AB bunun için gerekli hukuki araçlara sahip." ifadelerini kullandı.

Bugün ABD yönetimi, imalat sektörlerinde yapısal kapasite fazlası ve üretime ilişkin politikaları nedeniyle Çin ve AB'nin de aralarında bulunduğu 14 ekonomiye yönelik ek gümrük vergileri getirilmesini önerdi.