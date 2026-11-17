Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vücudun çeşitli bölgelerine yayılmış pankreas kanserinin tedavisinde kullanılacak Daraxonrasib adlı ilaca pazarlama izni verdi.

AB Komisyonu, metastatik pankreas kanserine yönelik yeni bir tedavi olan Daraxonrasib için AB genelinde pazarlama izni verildiğini açıkladı.

Açıklamada, ilacın daha önce en az bir tedavi almış yetişkin hastalarda kullanılabileceği belirtildi.

Yeni ilacın, AB ilaç reformunda öngörülen hızlandırılmış değerlendirme süreçlerinden geçtiği bildirilen açıklamada, bu süreçte güvenlik, kalite ve etkinlik standartlarından taviz verilmediği vurgulandı.

Açıklamada, Avrupa İlaç Ajansının (EMA), aşamalı inceleme kapsamında ilaca ilişkin olumlu bilimsel değerlendirmesini hızlı biçimde tamamladığı kaydedildi.

Daha iyi tedavi seçeneklerine ihtiyaç duyulan ciddi bir hastalığı hedefleyen ilacın, karşılanmamış bir tıbbi ihtiyacın giderilmesine katkı sağlayabileceği belirtilen açıklamada, EMA'nın kanser ilaçlarına yüksek öncelik verdiği anımsatıldı.

Açıklamada, ilacın klinik faydalarına ilişkin ortak değerlendirmenin sürdüğü, AB genelinde tedaviye erişimi kolaylaştırmak amacıyla değerlendirme raporunun aralık ayında hazır olması için çalışmaların hızlandırıldığı ifade edildi.