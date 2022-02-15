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AB'nin en büyük ticaret ortağı Çin oldu - Son Dakika

AB'nin en büyük ticaret ortağı Çin oldu

15.02.2022 14:42
AB'nin en büyük ticaret ortağı Çin oldu

Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 yılında en büyük ticaret ortağı 695,5 milyar avroluk ticaret hacmiyle Çin oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 yılında en büyük ticaret ortağı 695,5 milyar avroluk ticaret hacmiyle Çin oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılına ilişkin uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde 2021'de toplam ihracat önceki yıla kıyasla yüzde 14,1 artarak 2 trilyon 434,3 milyar avroya, toplam ithalat yüzde 21,4 yükselerek 2 trilyon 305,9 milyar avroya çıktı.

Avro Bölgesi'nin 2021 yılındaki ticaret fazlası 128,4 milyar avroyu buldu.

AB'nin 2021'de toplam ihracatı önceki yıla göre yüzde 12,8 artışla 2 trilyon 180,5 milyar avroya, ithalatı da yüzde 23 yükselişle 2 trilyon 111,5 milyar avroya ulaştı. Böylece AB, Ocak- Aralık 2021 döneminde 69 milyar avroluk ticaret fazlası verdi.

AB ülkelerinden geçen yıl en fazla ithalat yapan ülkeler 399,4 milyar avro ile ABD, 283,6 milyar avro ile Birleşik Krallık, 223,3 milyar avro ile Çin, 156,5 milyar avro ile İsviçre, 89,3 milyar avro ile Rusya, 79,2 milyar avro ile Türkiye, 62,4 milyar avro ile Japonya ve 56,5 milyar avro ile Norveç oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 472,2 milyar avro ile Çin, 232 milyar avro ile ABD, 158,5 milyar avro ile Rusya, 146 milyar avro ile Birleşik Krallık, 123,6 milyar avro ile İsviçre, 78 milyar avro ile Türkiye,74,5 milyar avro ile Norveç ve 62,3 milyar avro ile Japonya olarak belirlendi.

Geçen yıl AB ile ticarette Çin 248,9 milyar avro ve Rusya 69,2 milyar avro, Norveç 18 milyar avro fazla verirken, ABD 167,4 milyar avro, Birleşik Krallık 137,6 milyar avro, İsviçre 32,9 milyar avro ve Türkiye 1,2 milyar avro açık verdi.

AB'nin toplam ticaret hacmi, Çin'le 695,5 milyar avro, ABD'yle 631,4 milyar avro, Birleşik Krallık'la 429,6 milyar avro, İsviçre'yle 280,1 milyar avro, Rusya'yla 247,8 milyar avro,Türkiye'yle 157,2 milyar avro, Norveç'le 131 milyar avro ve Japonya'yla 124,7 milyar avro seviyesini buldu.

Böylece, geçen yıl AB'nin en büyük ticaret ortağı Çin oldu. Çin, 2020'de ABD'yi geçerek AB'nin en büyük ticaret ortağı konumuna gelmişti. Çin söz konusu pozisyonunu 2021'de de korumuş oldu.

Türkiye, 157,2 milyar avroluk ticaret hacmiyle AB'nin 6'ncı en büyük ticaret ortağı konumunda yer aldı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'nin en büyük ticaret ortağı Çin oldu - Son Dakika Ekonomi


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