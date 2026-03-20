ABD, Bankacılık Sermaye Kurallarını Modernize Ediyor - Son Dakika
ABD, Bankacılık Sermaye Kurallarını Modernize Ediyor

20.03.2026 01:50
ABD düzenleyicileri, bankaların sermaye kurallarını modernize eden üç teklifi kamuya sundu.

ABD'de bankacılık düzenleyici kurumları, bankaların sermaye kurallarını modernize etmeye yönelik hazırlanan üç teklifi kamuoyunun görüşüne sundu.

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) tarafından yapılan ortak açıklamada, söz konusu tekliflerin, bankacılık sisteminin güvenliğini ve sağlamlığını korurken, sermaye gerekliliklerini sadeleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, bankalar için düzenleyici sermaye çerçevesinin modernize edilmesine yönelik üç teklif hakkında görüş talep edildiği aktarıldı.

İlk teklifin en büyük ve uluslararası ölçekte aktif bankalara odaklandığı belirtilen açıklamada, bunun risk duyarlılığını artırarak, yükü hafifleterek ve bankalar arası tutarlılığı geliştirerek sermaye çerçevesini iyileştirmenin yanı sıra Basel III anlaşmasının son bileşenlerini de uygulamaya koyacağı kaydedildi.

Açıklamada, ikinci teklifin geleneksel kredi faaliyetleri için sermaye gerekliliklerini riskle daha uyumlu hale getireceği, Fed tarafından sunulan üçüncü teklifin ise büyük bankalar için ek sermaye gerekliliğini belirlemede sistemik risk ölçümünü iyileştiren bir düzenlemeyi kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada, tekliflerin hayata geçirilmesiyle bankacılık sistemindeki toplam sermaye miktarında ılımlı bir düşüş öngörüldüğü, ancak sermaye seviyelerinin 2008'deki finansal kriz öncesine kıyasla yüksek olacağı vurgulandı.

Öte yandan Fed tarafından paylaşılan bir notta, büyük bankalar için toplam sermaye gerekliliklerinde yüzde 4,8, orta büyüklükteki bankalar için yüzde 5,2 ve küçük bankalar için yüzde 7,8 azalma öngörüldüğü aktarıldı.

Söz konusu tekliflere ilişkin kamuoyu görüşleri 18 Haziran'a kadar toplanacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD, Bankacılık Sermaye Kurallarını Modernize Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD, Bankacılık Sermaye Kurallarını Modernize Ediyor - Son Dakika
