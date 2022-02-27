ABD Başkanı Biden: Ya 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlar - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden: Ya 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlar

27.02.2022 00:03

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilk kez yaptırım uyguladıklarını dile getiren Biden, "Elimizde iki seçenek var. Ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatıp Rusya ile tamamen bir savaşa gideceğiz ya da uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkeye bedel ödeteceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Brian Tyler Cohen'in Youtube kanalına verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına değindi.

"ELİMİZDE İKİ SEÇENEK VAR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilk kez yaptırım uyguladıklarını dile getiren Biden, "Elimizde iki seçenek var. Ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatıp Rusya ile tamamen bir savaşa gideceğiz ya da uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkeye bedel ödeteceğiz." dedi.

"YAPTIRIMLARIN ETKİLERİ UZUN VADEDE GÖRÜLECEK"

Biden, kimsenin Rusya'ya karşı uyguladıkları ekonomik ve siyasi yaptırımların aniden sonuç vermesini beklemediğini, bu yaptırımların etkilerinin uzun vadede görüleceğini kaydetti.

"RUSYA'NIN AMACI NATO'YU BÖLMEK"

Rusya'nın amacının NATO'yu bölmek olduğunu ancak bunu başaramadığını belirten Biden, "NATO'nun bir arada durması bir yana, Finlandiya ve İsveç konusunda olanlara bakın. Putin, istediklerinin tam tersi şeylerin yaşanmasına yol açıyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Başkanı Biden: Ya 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlar - Son Dakika


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